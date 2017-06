Anderlecht-coach hoopt dat Dendoncker blijft, komst rechtsback steeds twijfelachtiger

Landskampioen Anderlecht hervatte de trainingen gisteren met amper tien spelers. En toch was trainer René Weiler een pak meer ontspannen dan bij zijn debuut een jaar geleden. De reden? Een jaar geleden was RSCA een bouwwerf, nu krijgt de coach minstens drie van zijn vier gevraagde versterkingen. Anderlecht heeft er ook vertrouwen in dat het de komst van keeper Matz Sels kan afronden, maar de transfer van rechtsback ­Clinton Mata wordt steeds twijfelachtiger. René Weiler hoopt ook dat hij Leander Dendoncker nog een jaartje kan houden.

“Onze start is toch anders dan vorig jaar”, weet Anderlecht-coach René Weiler. “Toen moesten we een nieuwe ploeg bouwen met een tiental nieuwe spelers, maar voetbal is soms bizar en we haalden toch de titel. Nu is er meer tijd, en mijn kern is al goed in balans.”

Maar om goed voetbal te kunnen spelen, wil Weiler vooral dat zijn sleutelspeler Leander Dendoncker blijft. “Kijk, ik werk graag met Leander”, aldus de RSCA-coach. “Al vanaf de eerste minuut dat ik hier ben. Hij heeft ook progressie gemaakt, want Lea begon ook te scoren. In mijn ogen is het beter dat Dendoncker hier nog één seizoen blijft. Hij kent het huis en kan hier Champions League spelen. Maar ik moet daar ook niet constant met hem over praten. Dendoncker weet hoe ik over hem denk, maar hij heeft ook een sterke persoonlijkheid. Uiteindelijk moeten we het beste akkoord vinden voor alle partijen.”

Weiler houdt er maar beter rekening mee dat Dendoncker nog vertrekt (naar Atlético?), net zoals Kara – belangstelling van ­Lyon – en Teodorczyk – te hoog salaris – nog kunnen gaan. Dan wordt het transferhuiswerk weer veel intensiever. Dat er verschillende jonge kandidaat-opvolgers uit de A-kern werden gezet, zoals Lukebakio: daar werd gisteren niet over gerept.

Komst Mata twijfelachtig

Manager Herman Van Holsbeeck verwacht binnen de 48 uur een antwoord van Clinton Mata. Anderlecht heeft al weken een akkoord van 3,5 miljoen euro met Charleroi, maar de rechtsback blijft twijfelen. Zo is er nu een gespannen relatie met zijn makelaar Mogi Bayat. Als die wordt opzijgeschoven voor andere makelaars, hypothekeert dat de overgang naar RSCA. Mata lijkt vrijdag te zullen hervatten met Charleroi en hoopt nog altijd op een buitenlandse club zoals bijvoorbeeld Nice.

Dat irriteert ook steeds meer mensen binnen Anderlecht. Ook omdat paars-wit alternatieven achter de hand houdt (Marusic van Oostende, Widmer van Udinese?) en omdat er een beslissing moet worden genomen over de jonge Emmanuel Sowah (19). Die vertrekt zeker naar Duitsland als er een andere rechtsachter tekent, zo niet moet hij blijven.

Sels bijna rond

Van Holsbeeck rekent er wel op dat hij de huur van Matz Sels van Newcastle kan afronden. Die vertrekt vandaag wel op vakantie, maar als de deal in orde is, wordt hij maandag op training verwacht.

Wat de overbodige spelers betreft, wil Anderlecht een oplossing voor Fabrice N’Sakala voor hij volgende week naar Brussel terugkeert. Misschien moeten ze zijn prijs laten zakken. Spits Aaron Leya Iseka is verhuurd aan Zulte Waregem en Andy Kawaya legde goeie medische tests af bij KV Mechelen, maar neemt nog veertien dagen de tijd om over zijn toekomst te beslissen.