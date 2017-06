Serieuze veranderingen op til: nieuwe datum én splinternieuwe invulling voor Driedaagse De Panne-Koksijde

De Driedaagse De Panne-Koksijde wordt volgend jaar een tweedaagse wedstrijd voor mannen en een eendagskoers voor vrouwen. De Driedaagse verhuist op de kalender en start op dinsdag na Milaan-Sanremo. De koers opent daarmee de drukke Vlaamse wielerweken en neemt de plaats in van Dwars door Vlaanderen, dat naar de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen verhuist.

De Driedaagse beschouwt zichzelf als de allerlaatste voorbereidingswedstrijd op de Ronde, hoewel een aantal toprenners ze ook links laat liggen. De koers van de kust kwam bovendien helemaal in het nauw toen bekend raakte dat Dwars door Vlaanderen vanaf 2018 naar de woensdag voor de Ronde verhuist, vol in de Driedaagse dus. Dwars door Vlaanderen is World Tour en dus verplichte kost voor alle topteams, De Panne kon daarmee niet concurreren.

Er zat dus niet anders op dan een nieuwe plek te zoeken op de al drukke kalender. De Driedaagse koos eigenlijk voor een simpele plaatswissel met Dwars door Vlaanderen en gaat dus een week vroeger op de kalender. De organisatoren, met het internationale sportbureau Golazo als nieuwe eigenaar, wilden echter meer dan een plaatswissel. Ze voelden dat er in het voorjaar eigenlijk geen plaats meer is voor een driedaagse koers. Daarom werd gekozen voor een tweedaagse, maar om op de affiche toch de naam Driedaagse De Panne-Koksijde te houden, komen op donderdag de elitedames aan de start.

Opnieuw rust

Twee dagen mannen, één dag vrouwen dus. Hoe de tweedaagse voor de profs er precies zal uitzien, is nog niet bekend. Wél dat Golazo de ambitie heeft om er een WorldTourwedstrijd van te maken, op het allerhoogste niveau dus, waar de Driedaagse nu nog op niveau Europetour, een verdieping lager speelt.

Met die verhuizing en nieuwe invulling blijkt er opnieuw rust te kunnen komen onder de Vlaamse wielerorganisatoren. De Panne was misnoegd door het manoeuvre van Dwars door Vlaanderen, maar heeft nu én de primeur van de Vlaamse wielerweken én een nieuw concept met mannen én een koers voor vrouwen, een markt die steeds populairder wordt. Dwars door Vlaanderen heeft zijn zin en zit als opwarmer vlak voor de Ronde van Vlaanderen, waarbij Flanders Classics van woensdag tot en met zondag een breed vijfdaags Vlaams wielerfeest wil bouwen.

Dit wordt het wielervoorjaar 2018:

Zaterdag 17 maart: Milaan-Sanremo

Dinsdag 20 maart: Driedaagse De Panne-Koksijde (mannen)

Woensdag 21 maart: Driedaagse De Panne-Koksijde (mannen)

Donderdag 22 maart: Driedaagse De Panne-Koksijde (vrouwen)

Vrijdag 23 maart: Record Bank E3 Harelbeke

Zondag 25 maart: Gent-Wevelgem

Woensdag 28 maart: Dwars door Vlaanderen

Zondag 1 april: Ronde van Vlaanderen

Woensdag 4 april: Scheldeprijs Schoten

Zondag 8 april: Parijs-Roubaix