Diarree, verkoudheid of keelpijn? “Laat werknemers voortaan één week uitzieken zonder doktersbriefje”

Professor in de arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven, foto boven) opent frontaal de aanval tegen het ziektebriefje. Hij vindt het compleet overbodig dat we ook voor ­‘banale’ aandoeningen als een zware verkoudheid naar de huisarts moeten voor zo’n attest. “Terwijl het vaak een kwestie is van uitzieken. Laat mensen toch zelf ­beslissen tot één week thuis te blijven.”

Het kost onze staatskas handenvol geld en zadelt huisartsen op met overbodig werk. Maar bovenal installeert het een klimaat van wantrouwen tussen bedrijven en hun werk­nemers. Het zijn allemaal redenen voor Lode Godderis om het ziektebriefje ter discussie te stellen.

“Toch voor eerder banale kwaaltjes als een zware verkoudheid, diarree of keelpijn”, zegt hij. “Mensen ­weten perfect hoe ze die te boven ­komen. Meestal is het een kwestie van enkele dagen uitzieken en zijn de medicijnen vrij verkrijgbaar in de apotheek. Daar is geen attest van de huisarts voor ­nodig.” Daarom pleit hij ervoor mensen zelf te laten beslissen tot één week thuis te blijven.

“We weten uit onderzoek dat patiënten bij kleine aandoeningen heel goed kunnen inschatten hoe lang ze nodig hebben om te recupereren”, zegt Godderis. “Als je mensen die verantwoordelijkheid en het vertrouwen geeft, zullen ze net sneller weer aan het werk gaan.”

Enkele keren per jaar

Hij pareert daarmee de kritiek van de werkgevers dat het de deuren opent voor misbruik (zie kader). “Wie echt wil frauderen, kan dat nu ook”, zegt hij. “Weinig artsen zullen een ­patiënt tegenspreken als die zegt dat hij de hele nacht heeft overgegeven en zich niet fit voelt. Ook al kan de dokter klinisch niets vaststellen. ­Bovendien schrijven ze al snel tot het einde van de werkweek voor. Zonder briefje vervalt net de reden om thuis te blijven als de patiënt zich beter voelt.” Voor langdurige ziektes vindt hij de tussenkomst van de huisarts wél nuttig.

Het pleidooi krijgt bijval van huisartsenvereniging Domus Medica. Al is er discussie over het aantal dagen. “Griep even buiten beschouwing gelaten ­duren de meeste infecties twee of drie dagen”, zegt voorzitter Roel Van Giel. “Een week is wat lang. Wel zou het mogelijk moeten zijn enkele keren per jaar twee dagen thuis te blijven zonder briefje.” Ook de CM is vragende partij.

Ministers van Werk Kris Peeters (CD&V) en van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) staan niet te trappelen. “Er ligt niets op tafel om de wet­geving te ­veranderen”, klinkt het bij Peeters.