Website rond anorexia overspoeld na schokkende VTM-reportage over Emma (18)

De website van ANBN, een vereniging die jongeren met eetstoornissen en hun families helpt, is dinsdagavond even platgevallen omdat er te veel bezoekers waren.

Telefacts Zomer zond die avond de reportage Emma wil leven uit, over een 18-jarige meisje met anorexia dat vorig jaar overleed. De reportage bevatte zeer confronterende beelden. “Op een bepaald moment wilden tweeduizend mensen tegelijk onze site bezoeken”, zegt Els Verheyen, voorzitster van ANBN. “Normaal zijn dat er 400 per dag. We kregen ook twintig vragen via Facebook, tien mails en een aantal telefoons. Vooral van mensen die zelf een eetstoornis hebben, maar ook van papa’s, mama’s en vriendinnen die zich zorgen maakten om iemand.”

De website van ANBN bevat getuigenissen en informatie voor mensen die zelf met een eetstoornis kampen of hulp zoeken voor een vriend of familielid.

LEES OOK. Keiharde beelden: Emma (18) waarschuwde nog voor de gevolgen van anorexia, maar voor haar was het te laat