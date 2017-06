Waarom ons land het dreigingsniveau niet verhoogt: “Een vastberaden terrorist zal tóch zijn doel bereiken”

Het dreigingsniveau in ons land blijft ook na de mislukte aanslag in Brussel-Centraal op drie, of het op één na hoogste. Terreur­expert Mark Singleton vindt dat de Nationale Veiligheidsraad de juiste beslissing nam. “Laat ons eerlijk zijn: je kunt niet eindeloos beveiligen.”

Oproepen om alle tassen thuis te ­laten, extra controles en meer aanwezigheid van veiligheidsdiensten. Wie gisteravond naar het eerste van twee concerten van Coldplay in het Koning Boudewijnstadion trok, heeft het zelf mogen ondervinden: sinds de poging tot aanslag door Oussama Zariouh (36) geldt bij verschillende evenementen een verhoogde waakzaamheid.

Ook in trein- en metrostations is de zichtbaarheid van de politie en het leger verhoogd. Maar het dreigings­niveau, dat al op drie stond, is ongewijzigd gebleven. “Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat een nieuwe aanslag waarschijnlijk is”, klinkt het bij het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. “En vergeet niet: sowieso zijn al lang scherpe veiligheidsmaatregelen van kracht. Van de aanwezigheid van militairen in het straatbeeld is dinsdag bijvoorbeeld aangetoond dat het wel degelijk zijn nut heeft.”

LEES OOK. Terrorist doodgeschoten na explosie in Brussel-Centraal, ons land ontsnapt nipt aan nieuwe aanslag

Wie gisteravond naar Coldplay ging, werd strenger gecontroleerd. Foto: Geert van de velde

Terreurexpert Mark ­Singleton van het ­Internationaal Centrum voor Contraterrorisme in Den Haag vindt het de juiste beslissing. “Je kunt nu eenmaal niet eindeloos beveiligen. Een vastberaden terrorist zal altíjd een weg vinden, al installeer je nog de sterkste politiestaat. Zariouh is er ook in geslaagd een bom in het station te krijgen. Mét militairen in de buurt.”

Ook op de zomerfestivals zal de veiligheid niet ingrijpend worden verhoogd. “De beveiliging is sinds vorig jaar sowieso al erg scherp”, zegt voorzitter Jan Briers van de Federatie van Muziekfestivals. “Wel kan elke organisator zelf het initiatief nemen om extra maatregelen in te voeren.”