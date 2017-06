Deze voetballer scoort niet langer bij de zus van Neymar, maar binnenkort misschien wél bij Barcelona

Volgens de Braziliaanse pers is Barcelona wel een heel bijzondere transfer aan het voorbereiden. Het staat namelijk op het punt om Lucas Lima aan te trekken. Niets bijzonders, zo lijkt het, maar Lima is het ex-vriendje van Rafaella, de zus van sterspeler Neymar. Maar wie vreest dat zijn komst voor problemen zal zorgen in de kleedkamer, komt bedrogen uit. Ondanks de breuk tussen zijn zus en Lima was het Neymar zelf die Lima heeft aanbevolen bij Barcelona.

Volgens Fox Sports Brazil neemt Barcelona hem in januari over van het Braziliaanse Santos, toevallig de ex-club van Neymar. Dan loopt het contract van Lima af en is hij dus een vrije speler. De aanvallende middenvelder heeft al veertien caps voor de Seleçao op de teller staan.