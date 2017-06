De bevolking vergrijst, dus maken gemeentes hun vuilniszakken duurder

De gemeenten krijgen de komende jaren elk jaar honderdduizenden tot miljoenen euro’s minder belastinggeld in kas omdat hun bevolking zo vergrijst. “Ze moeten op zoek naar alternatieven. Meer belastingen, duurdere vuilnisophaling. Het zal van érgens moeten komen”, zegt Geert Gielens van Belfius, dat de impact in kaart bracht.

De redenering is simpel: u betaalt belastingen aan uw gemeente op basis van wat u verdient op uw werk. Hoe hoger uw loon, hoe hoger uw belasting. Gaat u met pensioen, dan ligt dat pensioen sowieso lager dan uw loon. Van dan af betaalt u dus minder van die zogenaamde “aanvullende personen­belasting” en krijgt uw gemeente minder geld binnen.

“En als er heel veel gepensioneerden bijkomen, wordt dat dus een forse daling”, zegt Geert Gielens van Belfius. Dat heeft nu voor het eerst berekend hoe groot die put tegen 2030 zal zijn, gebaseerd op hoe snel onze bevolking vergrijst. En het gaat om grote bedragen. “Voor Vlaanderen gaat het om gemiddeld 14 procent minder inkomsten uit die gemeentebelasting per jaar.”

De ene gemeente is natuurlijk de andere niet. In een grootstad als Antwerpen gaat de bevolking de komende jaren nog verjongen omdat er een instroom is van nieuwe mensen, dus daar gaan ze zelfs meer inkomsten binnenkrijgen. “De kleinere, landelijke gemeenten gaan het veel harder voelen: zij trekken veel moeilijker die jongere gezinnen aan”, zegt Gielens.

In pakweg Kinrooi gaat het volgens Belfius om 30 tot 40 procent minder inkomsten uit aanvullende personenbelastingen. Dat is tussen de 700.000 en 1 miljoen euro per jaar. In Kasterlee gaat er 1,2 tot 1,7 miljoen per jaar van af. “Voor een kleine gemeente als de onze is dat een zeer grote impact”, zegt burgemeester Jo Brouns (CD&V) van Kinrooi. Ook burgemeester Ward Kennes (CD&V) van Kasterlee zegt “zeer bezorgd” te zijn.

Foto: Infografiek HNB

Minder bouwgrond

“Wat die gemeenten moeten doen? Sommigen kunnen misschien een tijdje op hun reserves teren. De anderen kunnen een verhoging van de belastingen overwegen. De onroerende voorheffing optrekken, want die is niet afhankelijk van je inkomen”, zegt Gielens. “Of nieuwe belastingen heffen. Of pakweg de vuilnisophaling duurder maken. Sowieso moeten ze er iets op vinden, want veel gemeenten hebben nu al de grootste moeite om de begroting in evenwicht te krijgen.”

De kleinere gemeenten kijken vooral ook naar Vlaanderen. “Wij zijn dubbel benadeeld”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Open VLD) van Merksplas. “Van de Vlaamse Bouwmeester moeten we in de toekomst allemaal in de steden gaan wonen en niet meer in het buitengebied om geen open ruimte meer op te offeren. Dan kunnen wij nog minder bouwgrond vrijmaken voor onze jeugd. Dan moeten ze ons daar ook voor compenseren met meer geld uit het Gemeentefonds. Want nu vloeit een veel te groot deel daarvan naar de centrumsteden.”