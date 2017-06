Deze experten waarschuwen voor wildgroei aan therapeuten zonder juiste competenties: “Burn-outcoaches zijn al te vaak charlatans”

Gerenommeerde ­psychologen en stress­experts trekken in een open brief aan de alarmbel over de wildgroei aan burn-out­coaches. Iedereen die dat wil, kan zich zo noemen. Met als gevolg dat mensen met een ernstige mentale aandoening in de handen vallen van charlatans. Soms met dramatische gevolgen.

“Een moeder vertelde me dat haar zoon jaar na jaar verder wegzakte. Steeds ­opnieuw kreeg hij van zijn therapeut te horen dat hij hoogsensitief was. Dat de man een ernstige autistische stoornis had, is over het hoofd gezien. Uiteindelijk stapte hij uit het leven. Zijn moeder blijft nu voor eeuwig achter met de vraag: wat als mijn zoon wél de juiste hulp had gekregen?”

Het is een van de meest dramatische maar ook slechts een van de vele ­verhalen die psychologen ­horen over wantoestanden met zelfverklaarde burn-outcoaches. “Steeds vaker krijgen we ontgoochelde patiënten over de vloer”, zegt klinisch psycholoog Michael Portzky, initiatief­nemer van de open brief. “Ze hebben veel geld en tijd verspild aan charlatans.”

Eten tegen stress

Vaak gaat het al verkeerd bij het begin: ­bepalen of het echt om een burn-out gaat of niet. Soms stelt men geen diagnose, soms de verkeerde. Achterliggende problemen zoals een verslaving of een depressie blijven onbehandeld.

Je kan het zo gek niet bedenken of het ­gebeurt, zegt Portzky. “In het beste geval ­beland je bij een pas afgestudeerde psycholoog die wel een universitair diploma heeft maar onvoldoende ervaring met burn-out. Die zou moeten doorverwijzen naar een collega die wel expert is. Maar vaak gebeurt dat niet uit schrik klanten te verliezen. Daarnaast is er een wildgroei aan coaches zonder enige wetenschappelijke achtergrond. Ik ken er die er rotsvast van overtuigd zijn dat een glutenvrij ­dieet een remedie is tegen chronische stress.”

Ook stressexpert Luc Swinnen en professor Gwendolyn Portzky (UGent) hebben de open brief ondertekend. ­Samen met de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) vragen zij dat de overheid een register opstelt met daarin ­alleen burn-outcoaches met voldoende ervaring en kennis van zaken. In afwachting raadt de FOD Volksgezondheid aan eerst de huisarts te consulteren.

“Burn-out is een hype en ­velen staan te springen om een graantje mee te pikken”, waarschuwt Koen Lowet van de BFP. “Zolang er geen controle is op kwaliteit, laten we veel mensen aan hun lot over.”