CLUBNIEUWS. Einde verhaal voor Perbet bij Gent, Antwerp hoopt op Mbokani

AA Gent zit allesbehalve stil op de transfermarkt en heeft al zes inkomende transfers gerealiseerd. Die koopwoede betekent echter ook dat er voor enkele spelers geen plaats meer is. Zo lijkt het verhaal van Jérémy Perbet ten einde bij de Buffalo’s. Antwerp zoekt een nieuwe spits en hoopt op Mbokani... al heeft ook Mémé Tchité zich aangeboden. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Einde verhaal voor Perbet: “We zoeken een oplossing”

AA Gent heeft zes inkomende transfers gerealiseerd, waarvan drie onmiddellijke versterkingen. De prioriteiten worden nu het aanvullen van het contingent voetbalbelgen en het verder uitdunnen van de veel te grote kern. Het meest opvallende slachtoffer lijkt Jérémy Perbet te worden. “Het is duidelijk dat we door de komst van Sylla een oplossing zoeken voor Jérémy”, aldus algemeen directeur Michel Louwagie. “Het is uitkijken naar opties voor hem, maar er komt beweging in.”

Een belangrijk Belgisch dossier is de inkomende transfer van Denis Odoi. Nadat Fulham aangaf dat een vertrek bespreekbaar was, werd met de speler een akkoord bereikt, maar Fulham weigerde het Gentse bod en sindsdien is het stil. “De Engelse competitie begint heel laat”, aldus Louwagie. “Daardoor zijn die clubs niet gehaast. Ik neem aan dat ze eerst een vervanger willen. De transfer van Kums naar Watford is ook pas in de laatste week afgerond. We moeten geduld hebben met Odoi.” (vdm)

ANTWERP. Bölöni hoopt op Mbokani, Tchité biedt zich aan

Nu Antwerp met Luciano D’Onofrio en Laszlo Bölöni weet wie de sportieve lijnen zal uitzetten, kan het starten met de samenstelling van de kern. Dinsdag was er een vergadering van de sportieve cel en daarin werd beslist dat Bölöni de komende twee weken aan de slag gaat met de huidige kern en dan een evaluatie maakt. Het is wel al duidelijk dat de club op zoek gaat naar een nieuwe doelman.

Ondertussen hoopt Bölöni op de komst van Dieumerci Mbokani (31). De Congolees raakte deze week niet door de medische keuring bij Olympiakos en intern noemde de Roemeen dat “goed nieuws”. De gefaalde tests baren hem weinig zorgen omdat Mbokani momenteel met een hamstringblessure kampt die van voorbijgaande aard is. Antwerp moet wel eerst onderzoeken of hij haalbaar is. Maar D’Onofrio kent de transfervrije Mbokani alvast goed genoeg om de eerste contacten te leggen. Afgelopen seizoen was Mbokani vaak hoogstens invaller bij het Engelse Hull.

Intussen heeft nog een andere oud-Standardspits zijn diensten aangeboden bij D’Onofrio: Mémé Tchité (33). De sportief directeur van Antwerp heeft de spits laten weten dat hij het “zou bespreken” met trainer Bölöni. Afwachten of ze Tchité goed genoeg vinden, want de laatste seizoenen bij STVV en bij White Star Brussel in eerste amateurklasse waren geen succes.

Ook bij Standard is Tchité zich gaan aandienen, maar technisch directeur Olivier Renard gaf daar geen gevolg aan.(gegy, jug, ela)

CLUB BRUGGE. Nakamba zegt goeiedag en vertrekt dan weer

Bij Club Brugge werkten gisteren elf spelers een groepstraining af. De rest van de spelersgroep onderging nog medische tests in het AZ Sint-Jan. Onder hen nog geen Marvelous Nakamba (23), de nieuwe defensieve middenvelder die overkomt van Vitesse. Wel kwam Nakamba samen met zijn makelaar eventjes kennismaken met zijn nieuwe trainer en ploegmaats in het Jan Breydelstadion, maar meteen nadien vertrok hij weer. Hij geniet nog tot het begin volgende week van zijn vakantie en wordt dan pas op het trainingsveld verwacht. De middenvelder speelde op 11 juni nog een volledige wedstrijd met de nationale ploeg van Zimbabwe (3-0 tegen Liberia) en krijgt dus nog eventjes rust. Hij legde wel al zijn medische en fysieke tests af. (jve)

KORTRIJK. Nieuwe coach wil geen kliekjes meer

Een hechte groep smeden is het eerste karwei voor nieuwe coach Yannis Anastasiou. Daarom trekt Kortrijk, tegen de traditie in, tien dagen op stage naar het Nederlandse Wolfsheze. “Om er vooral dingen sámen te doen, en niet alleen op het veld”, aldus Anastasiou, die de problemen die KVK vorig seizoen deden ontsporen maar al te goed kent: rotte kleedkamer, te weinig échte kwaliteit. “Je had verschillende groepjes. De Vlaamse jongens, de Franse jongens en andere buitenlanders. Ik heb ze duidelijk gemaakt dat zoiets niet werkt op het veld. Daar moet je een team vormen en naar elkaar luisteren. Iedereen maakt foutjes, maar positivisme is de boodschap.”

In de technische staf is geen sprake meer van Karim Belhocine, Anastasiou heeft de sportieve leiding in handen. “We zijn nog op zoek naar versterking. Meer bepaald een grote, krachtige spits, een rechtsback en twee centrale verdedigers.” Speuren naar talent in de lagere Franse klassen lijkt voltooid verleden bij KVK, want die politiek werkte uiteindelijk nefast voor de sfeer in de kleedkamer. (jve)

STANDARD. Belfodil afwezig door “privéomstandigheden”

Standard hervatte gisteren met 17 spelers. Daarbij geen Mathieu Dossevi (individueel programma na enkeloperatie) en Ishak Belfodil. Laatstgenoemde doorstond de fysieke testen, maar heeft Luik intussen verlaten. Volgens de officiële lezing van de club wegens privéomstandigheden, maar het zou kunnen dat een transfer er voor iets tussen zit. Voorlopig verwacht de club hem maandag terug op training.

De overbodige Filip Mladenovic hield het op een individuele jogging. Andere leden van de C-kern zoals Tetteh, Touré en Yattara moesten zich al vroeg in de ochtend op de club melden voor een gesprek. Zij trainden gisteren niet mee. (bfa)

ZULTE WAREGEM. Ankersen naar Denemarken

Zulte Waregem rondde de inkomende transfers van Michaël Heylen en Aaron Leya Iseka af. Heylen maakt de definitieve overstap van Anderlecht en tekende voor drie seizoenen met optie op een extra seizoen. Aaron Leya Iseka, de broer van Michy Batshuayi, wordt voor een jaar uitgeleend door de landskampioen. De Deense vleugelaanvaller Jakob Ankersen trekt naar Århus in zijn thuisland. Intussen vertoeft Essevee tot vrijdagavond op teambuilding in Koksijde.(jcs)

En ook nog…

Hasi mikt met Olympiakos op oude bekenden

Nu Dieumerci Mbokani niet slaagde voor zijn medische tests bij Olympiakos, mikt trainer Besnik Hasi op andere oude bekenden. Hij polste gewezen Kortrijk- en Standard-spits Ivan Santini, die vorig jaar vijftien keer scoorde voor Caen, maar die geniet grotere belangstelling van Marseille. Een andere kandidaat is Stefano Okaka (ex-Anderlecht) die vorig jaar vier keer scoorde voor het Engelse Watford. Nog op de lijst staat – naast Vadis Odjidja – ook Mehdi Carcela (ex-Standard), die vorig jaar basisspeler was bij het Spaanse Granada. (jug)