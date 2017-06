Hoe 'nonchalant' solliciteren IT-specialisten?

In bijna alle bedrijfssectoren zijn er IT-specialisten nodig. Denk aan ontwikkelaars, projectmanagers, analisten of netwerkengineers. Een zoektocht naar die zeldzame profielen wordt vaak uitbesteed aan een IT-consultancybureau. Maar wat als dat (bijna) allemaal dames zijn die die technische – en vooral mannelijke – profielen aanwerven?

Het is min of meer de situatie bij AUSY Belgium (DataFlow & ONE Agency) in Heverlee, een onderdeel van de AUSY Groep. Zij zoeken op vraag van bedrijven naar die zeldzame IT-profielen. Dat haar twaalf medewerkers op de HR-afdeling bijna allemaal vrouwen zijn, noemt HR-directeur Joke Goedeweeck toeval. Bovendien werd in de dienst recent één man aangeworven. Deze (bijna allemaal) dames – ze noemen zichzelf de HR-madammen – staan jaarlijks in voor de selectie en inschakeling van meer dan honderd nieuwe IT-profielen. Die experten gaan daarna aan de slag op een IT-project bij een van hun zestig verschillende klanten.

Ook al gaat het om technische functies, toch zijn de zogenaamde soft skills heel erg van tel. “Wij selecteren daar zeer streng op. Je mag nog de grootste technische specialist of geniaalste programmeur zijn, als je attitude niet deugt, als je waarden niet aansluiten bij de bedrijfscultuur, gaan we echt niet verder”, verduidelijkt Joke Goedeweeck. “Het is voor onze authenticiteit en duurzaamheid beter om niet toe te geven op de essentiële waarden."

Bediende of freelance

"IT'ers kunnen bij ons als bediende (45%) of freelancer (55%) aan de slag", legt Goedeweeck uit. Je wordt dus ingezet op een intern project of bij een klant; soms voor drie maanden, soms voor een jaar of langer. "Na een afgerond project laten we je aansluitend graag starten bij een nieuwe klant. Als er niet meteen een passend project vrij is, beland je even 'op de bank'. Dan krijg je via ons competence center de kans om nieuwe competenties te ontwikkelen. Je loon loopt gewoon door. Maar dit duurt nooit lang." En de ervaren of meer gespecialiseerde profielen die hun vrijheid hoog in het vaandel dragen, kiezen volgens haar meer voor het freelancestatuut.

Loon niet belangrijkst

"De verleiding om te jobhoppen mag dan misschien groot zijn bij IT'ers, toch merken we dat een steeds hoger loon niet hun allerbelangrijkste drijfveer is. Zij laten zich meer leiden door opleidingskansen, hun eigen specialisme en de bedrijfscultuur", zegt Goedeweeck.

"Zo investeren wij zelf in een warme en persoonsgerichte bedrijfscultuur: niemand voelt zich graag een nummertje. We bieden carrièrebegeleiding met opleidingskansen en 'tech talks' op maat van hun interesses. Er zijn ook bedrijfsevenementen: de bedienden en freelancers waarderen het om de recruiters en accountmanagers eens buiten de werkcontext te ontmoeten."

Wie zoekt die vindt

Sofie Celis is er sinds 2015 recruitment consultant en legt zich samen met een collega in een soort duobaan toe op de 'development'-profielen. Maandelijks krijgen zij tientallen zoekopdrachten op hun bord. Jobsites, LinkedIn en social media zijn dagelijkse kost.

"Geen enkele zoekopdracht is gemakkelijk en je moet bovendien altijd zo snel mogelijk een oplossing vinden. Maar je hoort ons niet klagen. Integendeel: de informele en hartelijke no-nonsense sfeer houdt ons gemotiveerd." Daarom gaat ze elke dag met plezier aan de slag voor een aaneenschakeling van zoeken, bellen, zich informeren, interviewen, onderhandelen en rapporteren.

Charmeurs

Celis staat niet alleen in voor search en contactopname, ze leidt ook de loononderhandelingen en ze volgt de rekruten verder op via evaluaties en informele gesprekken. Kortom, ze heeft al heel wat sollicitanten zien passeren die goed beseffen dat ze gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Hoe gedragen zij zich?

De zogenaamde HR-madammen worden, volgens haar, weleens geconfronteerd met charmeurs of zelfzekere mannen die zich beter willen voordoen dan ze werkelijk zijn. Maar laten we de toekomstige sollicitanten meteen waarschuwen: onderschat hen niet. Ze hebben een goed ontwikkeld 'fingerspitzengefühl' om je ware aard te doorgronden, ze stellen pertinente vragen en ze zijn zelfs niet onder de indruk van de IT-terminologie.

