"Geen enkel lid van de koninklijke familie wil echt koning worden"

Prins Harry heeft zich tijdens een interview met het Amerikaanse tijdschrift Newsweek kritisch uitgesproken over het koningschap. De Britse prins verklaarde dat geen enkel lid van de koninlijke familie echt koning wil worden, maar dat ieder lid zijn uiterste best doet om de 'magie' van de monarchie levend te houden en hun taken naar best vermogen uit te voeren.

In het interview met Newsweek sprak de Britse prins zich verrassend openlijk uit over wat het inhoudt om deel uit te maken van de Britse koninklijke familie en zijn visie over het koningschap. Zo verklaarde hij het volgende: "Is er iemand van de koninklijke familie die echt koning of koningin wil worden? Ik denk het niet, maar we zullen allemaal op het juiste moment onze taken uitvoeren." Prins Harry heeft nooit zijn weerzin voor de 'topjob' verborgen gehouden, maar uit zijn recente uitspraken kan mogelijk afgeleid worden dat ook zijn broer niet echt op het koningschap zit te wachten.

Daaraan voegde hij toe: "De monarchie is een waardevolle institutie en wij willen de positieve sfeer die de koningin de voorbije zestig jaar heeft opgebouwd verder uitdragen. We zullen daarentegen niet in haar voetstappen treden. We willen de Britse monarchie moderniseren. Dit doen we niet voor onszelf, maar voor de toekomst van ons land." Prins Harry en prins William hebben in het verleden beiden veel kritiek gekregen op de minimalistische manier waarop zij hun rol binnen de koninklijke familie invullen, maar die lijkt nu steeds duidelijker te worden.

"De koningin geeft ons veel vrijheid," benadrukt hij. "Ze vertelt ons dat we de tijd moeten nemen die we nodig hebben om onze functie te overdenken. Wij gebruiken die tijd wijselijk. We willen niet enkel opdagen om handjes te geven, we willen betrokken zijn." Momenteel voelt prins Harry zich goed in de rol die hij zichzelf toebedeeld heeft, zo blijkt: "Ik voel me energiek en opgeladen. Ik hou van liefdadigheid, van mensen ontmoeten en hen aan het lachen brengen. Ik heb soms nog wel het gevoel dat ik in een viskom leef, maar ik kan daar nu veel beter mee omgaan."

Zijn zoektocht naar zijn ware rol binnen de koninklijke familie begon toen hij een twintiger was: "Ik moest de fouten die ik gemaakt had in het verleden dringend rechtzetten. Mijn moeder was gestorven toen ik nog erg jong was en ik wilde niet het leven leiden dat ik toen leidde, maar uiteindelijk heb ik mijn hoofd uit het zand getrokken en beslist om mijn rol ten goede in te zetten." Daarbij is zijn moeder zijn grootste leidraad. Zo weet hij naar eigen zeggen perfect welke goede doelen zij goedgekeurd zou hebben. Prinses Diana zou hem ook geleerd hebben om een 'zo gewoon mogelijk leven' op te bouwen.

Zo benadrukte de prins dat hij zelf zijn boodschappen doet en dat iedereen enorm zou opkijken als ze zouden weten hoe alledaags zijn leven en dat van prins William wel niet is. Tenslotte rondde hij het interview als volgt af: "Als ik later ooit het geluk heb om zelf kinderen op de wereld te zetten, dan zal ik er alles aan doen om hen een normaal leven te kunnen geven."