Een oud autocircuit, een handvol specialisten en een veldrijder: het BK tijdrijden

Vandaag wordt in het Henegouwse Chimay het Belgisch kampioenschap tijdrijden georganiseerd. Bij de mannen elite verdedigt Victor Campaenaerts zijn titel. De 25-jarige won dit seizoen nog maar één wedstrijd, de individuele tijdrit in Cordoba van de Ruta del Sol, maar voor minder dan goud trok de titelverdediger niet naar het autocircuit van Chimay. Slechts 30 profs verschijnen aan de start en onder hen is er slechts een handvol specialisten dat onder elkaar zal uitmaken wie een gans jaar de Belgische driekleur zal mogen dragen in tijdritten. Eén veldrijder zorgt echter voor nervositeit bij de specialisten.

De tijdrit in Chimay is 37,8 kilometer lang, verdeeld over drie rondes van 12,6 kilometer op en rond het plaatselijke autocircuit, ooit een supersnel stratencircuit op openbare wegen waar enkel nog sporadische kleinere autoraces op worden gehouden.

Titelverdediger Victor Campenaerts mag vooral tegenstand verwachten van Yves Lampaert, die vorig jaar in Postel strandde op drie seconden, en veldrijder Wout Van Aert. Andere kanshebbers zijn Laurens De Plus, Tim Wellens en Thomas De Gendt. Stijn Devolder en Guillaume Van Keirsbulck zegden in extremis af.

Campenaerts: “Tricky”

Titelverdediger Campenaerts start ook vandaag als topfavoriet en werd dit jaar bij het grote publiek bekend door zijn opmerkelijk datingverzoek tíjdens de tijdrit in de Giro. Helaas voor hem liep die dat niet goed af. Vandaag pronkt hij in Het Nieuwsblad naakt met zijn lichaam om de lichamelijke opofferingen te illustreren die hij maakt om de wereldtop te halen in deze discipline. “Elke beweging betekent een verlies van aerodynamica. Bradley Wiggins was het schoolvoorbeeld: enkel zijn benen bewogen.”

“Ik verkende het parcours afgelopen zondag uitvoerig”, aldus Campenaerts. “Het is ‘tricky’, aangezien het enkele stukken bevat waarvan het wegdek in bedenkelijke staat verkeert. Het zou jammer zijn daar het BK te verliezen door pech. Voor de rest is het wel mijn ding. Zonder veel bochten, iets voor de hardrijders en dus in mijn voordeel.”

“Ik vrees vooral veel concurrentie van Wout van Aert en Yves Lampaert”, aldus Campenaerts. “Voor eerstgenoemde is het wellicht spijtig dat het geen echt technisch parcours is. Lampaert is dan weer een type renner zoals mij. Hij kan ook vol gas geven zonder rustmomenten. En dan zijn er natuurlijk nog Tim Wellens, Maxime Monfort en Thomas De Gendt bij Lotto Soudal. Van laatstgenoemde verwacht ik ook zeer veel. Na mijn ritzege in de Ruta del Sol geraakte ik wat overtraind maar ik hoop er weer vol voor te kunnen gaan. Ik wil zonder meer mijn titel verlengen.”

Wat kan Van Aert?

Het is dus vooral uitkijken naar Wout van Aert. De wereldkampioen veldrijden heeft zijn zinnen gezet op dit BK. En dat hij kan tijdrijden, bewees hij al in de Ronde van België. Vorig jaar won hij de proloog – hij klopte onder anderen Tony Martin – en dit jaar werd hij derde na Matthias Brändle. Benieuwd of hij het ook over een langere afstand kan.

Campenaerts start als titelverdediger om 17u44 als allerlaatste van het pak. Thomas Degand doet dat, bij de eliterenners met contract, als eerste om 15u00.

Programma:

De wedstrijd van de Eliterenners met contract zal niet worden uitgezonden op televisie maar kan je vanaf 15u volgen via onze live-verslaggeving!

Vanaf 15u: Eliterenners met contract (38,1 km)

Vanaf 13u45: Vrouwen elite ( 25,4 km)

Vanaf 12u30: Eliterenners zonder contract (25,4 km)

Startvolgorde:

Eliterenners met contract: 35. (15u00) Thomas Degand; 34. (15u02) Gaetan Bille; 33. (15u04) Antoine Warnier; 32. (15u06) Jenthe Biermans; 31. (15u08) Louis Vervaeke; 30. (15u10) Christophe Prémont; 29. (15u12) Maxime Vantomme; 28. (15u14) Laurent Vanden Bak; 26. (15u50) Frederik Veuchelen; 25. (15u52) Ruben Pols; 24. (15u54) Dries Devenyns; 23. (15u56) Sean De Bie; 22. (15u58) Jimmy Janssens; 21. (16u00) Dimitri Peyskens; 20. (16u02) Elias Van Breusseghem; 19. (16u04) Laurens De Plus; 16. (16u42) Thomas Deruette; 15. (16u44) Nathan Van Hooydonck; 14. (16u46) Aimé De Gendt; 13. (16u48) Pieter Serry; 12. (16u50) Tim Wellens; 11. (16u52) Jurgen Van den Broeck; 8. (17u30) Olivier Pardini; 7. (17u32) Maxime Vantomme; 6. (17u34) Julien Vermote; 5. (17u36) Wout van Aert; 4. (17u38) Yves Lampaert; 3. (17u40) Thomas De Gendt; 2. (17u42) Yves Lampaert; 1. (17u44) Victor Campenaerts

Vrouwen elite: 62. (13u45) Karolien Liesens; 61. (13u46) Fien Delbaere; 60. (13u47) Eva Maria Palm; 59. (14u48) Mieke Leeman; 58. (13u49) Suzanne Verhoeven; 57. (13u50) Kim De Baat; 56. (13u51) Nathalie Bex; 55. (13u52) Annelies Dom; 54. (13u53) Sarah Inghelbrecht; 53. (13u54) Nathalie Verschelden; 52. (13u55) Anisha Vekemans; 51. (13u56) Julie Van De Velde; 48. (14u25) Steffy Van Den Haute; 47. (14u26) Demmy Druyts; 46. (14u27) Kaat Hannes); 45. (14u28) Isabelle Beckers; 44. (14u29) Saartje Vandenbroucke; 43. (14u30) Valerie Demey; 42. (14u31) Sofie De Vuyst; 41. (14u32) Lotte Kopecky; 40. (14u33) Ann-Sophie Duyck

Eliterenners zonder contract: 95. (12u30) Gregory La Rose; 94. (12u31) Filip Speybrouck; 93. (12u32) Mattias Raeymaekers; 92. (12u33) Jelle Maeyaert; 91. (12u34) Wesley Van Dyck; 90. (12u35) Sebastiaan Vandensande; 89. (12u36) Thomas Vanbesien; 88. (12u37) Gertjan De Sy; 87. (12u38) Seppe Verschuere; 86. (12u39) Jo Maes; 86. (12u39) Jo Maes; 85. (12u40) Kevin Van Impe; 84. (12u41) Tom Goovaerts; 83. (12u42) Matthias Vandewalle; 82. (12u43) David Boucher; 78. (13u06) Guillaume Haag; 77. (13u07) Viktor Van Den Branden; 76. (13u08) Jeff Peelaers; 75. (13u09) Ruben Van Der Haeghen; 74. (13u10) Kevin De Jonghe; 73. (13u11) Olivier Courtens; 72. (13u12) Robin Haubruge; 71. (13u13) Jef Van Meirhaeghe; 70. (13u14) Nick De Weerdt; 69. (13u15) Jari Verstraeten; 68. (13u16) Boris Dron; 67. (13u17) Timothy Stevens; 66. (13u18) Benjamin Verraes; 65. (13u19) Gianni Marchand