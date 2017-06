Anderlecht rondt de transfer van Matz Sels af

Anderlecht heeft doelman Matz Sels beet. De ex-doelman van AA Gent verlaat Newcastle en wordt donderdagmiddag voorgesteld in het Constant Vanden Stock stadion. Hij wordt gehuurd zonder aankoopoptie. De 25-jarige Sels verliet AA Gent in 2016 voor Newcastle, maar zat er vooral op de bank omdat coach Rafael Benitez koos voor doelman Karl Darlow. In principe traint Sels maandag voor het eerst mee bij Anderlecht.

Anderlecht was al even bezig met de transfer van Matz Sels, want de landskampioen had weinig opties onder de lat voor het komende seizoen. Eerste doelman Franck Boeckx ging onder het mes en raakt in theorie niet fit voor het nieuwe seizoen. De Spaanse doelman Rubén keert terug naar Spanje, terwijl Davy Roef opnieuw aast op een uitleenbeurt. Anderlecht wil toptalent Mile Svilar niet meteen voor de leeuwen gooien en wil de 17-jarige goalie stelselmatig laten proeven van het eerste elftal.

Later meer...