"Kim Kardashian en Kanye West betalen 40.000 euro voor een draagmoeder"

Realityster Kim Kardashian en Kanye West willen graag een derde kindje en zouden daarvoor een beroep doen op een draagmoeder. Dat heeft een anonieme bron verteld aan showbizzwebsite TMZ. Het koppel maakte er nooit een geheim van dat ze een draagmoeder overwogen voor hun derde kindje, aangezien Kim door een zeldzame aandoening aan haar baarmoeder niet zonder risico opnieuw zwanger kon worden.

Kim Kardashian had tijdens haar vorige twee zwangerschappen te maken met een 'placenta accreta', een aandoening waarbij de placenta te diep in de baarmoederwand gehecht zit. "Mijn dokter moest zijn hele arm in mij steken om de placenta met zijn vingernagels van mijn baarmoeder te schrapen. Het was de meest pijnlijke ervaring uit mijn leven", schreef Kim Kardashian op haar website over de bevalling van haar eerste kind. Zij en Kanye hebben een zoon en een dochter, North en Saint.

In haar realityshow 'Keeping Up With The Kardashians' liet Kardashian vervolgens filmen hoe ze een operatie onderging om haar baarmoeder te herstellen. Die operatie lukte maar gedeeltelijk, waardoor een derde zwangerschap en bevalling te veel risico inhielden. Niet lang daarna liet Kardashian weten dat ze een draagmoeder overwoog. "Als twee dokters zeggen dat het niet veilig is, moet ik naar hen luisteren", klonk het.

Volgens TMZ heeft het koppel ondertussen een draagmoeder gevonden en betalen ze haar 40.000 euro om hun derde kind te dragen. Mocht het een tweeling zijn, zou ze nog eens 4.500 euro extra krijgen. Het koppel zou ook een waarborg van 60.000 euro hebben moeten neertellen.