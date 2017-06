Club Brugge besproeit zijn trainingsveld ondanks verbod (en dat mag)

Brugge - Club Brugge was deze morgen toch het trainingsveld van de eerste ploeg aan het besproeien, niettegenstaande het algemeen sproeiverbod van minister Joke Schauvliege. Opmerkelijk, maar blauw-zwart begaat daarmee geen overtreding. Club Brugge besproeit zijn velden immers met eigen grondwater, en dat mag.

Het algemeen sproeiverbod voor recreatieve doeleinden houdt in dat het vanaf vandaag in heel Vlaanderen verboden wordt om met leidingwater de auto te wassen, het gras te sproeien, zwembad te vullen of andere vormen van waterverspilling in deze tijden van droogte. Er kunnen sancties volgen.

Aangezien er geen waterlopen in de buurt van het Jan Breydelstadion zijn, wordt het water door de club echter zelf opgeboord uit de grond. En dat is niet verboden.