GERUCHTEN. Koppige Costa kost Lukaku mogelijk droomtransfer, krijgt Fellaini stevige concurrentie?

Binnen minder dan twee weken gaat de transfermarkt officieel open, maar achter de schermen werken alle clubs al naarstig aan de belangrijkste transfers. Dat brengt uiteraard ook heel wat geruchten met zich mee. Zo zou de overgang van Romelu Lukaku naar zijn droomclub Chelsea plots op de lange baan geschoven worden... door een koppige Diego Costa. En Marouane Fellaini, die krijgt er volgens de Britse pers een te duchten concurrent bij op het middenveld van Manchester United.

Koppige Costa

Dat Diego Costa niet meer in de plannen van Chelsea past, werd eerder deze maand al duidelijk. Chelsea-coach Antonio Conte zou de Spaanse aanvaller op de hoogte gebracht hebben van het nieuws, maar dat betekent niet dat Costa zelf wil vertrekken... De 28-jarige Costa heeft namelijk nog een contract tot 2019 en wil volgens de Britse pers maar naar één club: Atlético Madrid.

Dat vormt echter een probleem, want de Spanjaarden hebben een transferverbod tot januari 2018. Volgens de Daily Star verzet Diego Costa zich tegen elke andere transfer, en zou de aanvaller het bijgevolg niet erg vinden om nog een half jaar bij Chelsea te blijven... desnoods op de bank. Dat vormt natuurlijk een probleem voor Romelu Lukaku, die hoopt op een transfer naar zijn lievelingsclub Chelsea. Als Costa blijft, moet Lukaku mogelijk ook nog een half jaartje wachten op Chelsea... of naar een andere club verkassen.

Lewandowski mag niet weg

Foto: AFP

Er is toch een lichtpuntje voor de mogelijke transfer van Romelu Lukaku, want de Pool Robert Lewandowski mag niet vertrekken bij Bayern München. Chelsea zag Lewandowski als een (goedkoper) alternatief voor Lukaku, maar Bayern houdt voet bij stuk. Der Rekordmeister stuurde zelfs een statement de wereld in waarin het stelt dat Lewandowski nog tot 2021 onder contract ligt. “Als ploegen contact opnemen met de speler, riskeren ze overigens een boete van de FIFA.” Klare taal.

Everton heeft opvolger bijna beet

Everton verwacht dat Lukaku vertrekt en maakt intussen ook al werk van een opvolger. Het zou zeer dicht staan bij de transfer van de 21-jarige Sandro Ramirez, momenteel aan de slag op het EK U21 met Spanje. De Spanjaard komt over van Malaga, waar hij vorig seizoen 14 doelpunten scoorde. Ramirez is een koopje voor Everton, hij had een uitkoopclausule van slechts 6 miljoen euro. Voor Everton zou Ramirez de derde transfer zijn, eerder rondde het al de transfers af van Davy Klaassen (Ajax) en Jordan Pickford (Sunderland).

Concurrentie voor Fellaini?

Waar speelt Marouane Fellaini volgend seizoen? De middenvelder leek al enkele keren op weg naar de uitgang bij Manchester United, maar speelt tot nader order nog steeds bij de Red Devils. Al krijgt hij volgend seizoen mogelijk stevige concurrentie. Volgens de Daily Mail wil José Mourinho namelijk de Serviër Nemanja Matic kopen van zijn ex-club Chelsea. Mourinho kent Matic natuurlijk goed en zou de defensieve middenvelder er graag bij hebben.

Als de transfer rond raakt, wordt het de tweede transfer van Manchester United deze zomer, nadat het eerder al Victor Lindelof (Benfica) kocht.

Foto: AFP

Transfer Perisic in impasse

Volgens de Gazetta dello Sport hoopt José Mourinho ook nog steeds op de komst van Ivan Perisic (ex-Club Brugge, nu Inter Milan), maar die transfer zit in een impasse. Beide clubs raken het niet eens over een transferprijs, want Manchester United speelt het spelletje hard.

Volgens de Mirror moet Inter zijn balans in orde brengen tot 1 juli en wil United dus niet meer geven dan 30 miljoen euro. De Italianen vragen echter 50 miljoen euro, een groot verschil... Manchester United is ook geïnteresseerd in Marco Brozovic, een ploegmaat van Ivan Perisic bij Inter.

Contract Dani Alves ontbonden

Dani Alves staat op een zucht van een transfer naar Manchester City, de ploeg van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. De Braziliaan speelde met Juventus kampioen in Italië maar daar werd zijn contract ontbonden. De 34-jarige rechtsachter is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. Dat bevestigde algemeen directeur Beppe Marotta op de clubwebsite: "“Dat is heel jammer, maar zo gaat het tegenwoordig in het moderne voetbal. We wensen hem het allerbeste als hij zijn carrière wil verderzetten bij een andere club.”

Meteen ligt de weg open voor een hereniging met Pep Guardiola, vroeger zijn trainer bij Barcelona...

Verlaat Carlos Bacca Italië?

Ex-Club Brugge-spits Carlos Bacca lijkt wel zin te hebben in een nieuw buitenlands avontuur. Nadat hij eerder twee jaar in Spanje actief was (Sevilla), trok hij in 2015 naar Italië. Hij tekende een contract bij AC Milan en was er alweer goed voor heel wat doelpunten. Milan eindigde dit seizoen slechts zesde in de Serie A, dus denkt Bacca aan een vertrek. Hij wil zich tonen met het oog op het WK van volgende zomer en aast op een transfer.

Zijn manager liet weten aan radiostation RMC dat Marseille een interessante piste is voor de Colombiaan: “De Ligue 1 is een attractieve competitie geworden, want meer clubs proberen Paris Saint-Germain het vuur aan de schenen te leggen. Als Carlos met Colombia naar het WK wil, moet hij een club kiezen waar hij goed uit de verf kan komen”.