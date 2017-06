Seks na de bevalling: deze factoren spelen een rol

Borstvoeding geven en voor het eerst bevallen maakt seksueel functioneren kort na de bevalling moeilijker. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, heeft een keizersnede geen positief effect op de levenskwaliteit na de bevalling, integendeel. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrouwenkliniek van het UZ Gent bij 109 vrouwen.

De vrouwen kregen op drie momenten vragen over hun seksueel functioneren: in het derde trimester van hun zwangerschap, zes weken en zes maanden na de bevalling. De vragen gingen onder meer over hun seksueel functioneren, pijn bij betrekkingen en hun levenskwaliteit.

Uit hun antwoorden blijkt dat pijn bij betrekkingen vaak voorkomt na de bevalling. In de eerste zes weken zijn vooral borstvoeding en een eerste bevalling bepalende factoren. ““Vrouwen die borstvoeding geven en voor het eerst bevallen, hebben hogere pijnscores”, zegt prof. dr. Steven Weyers, diensthoofd van de Vrouwenkliniek. “Borstvoeding geven verandert de hormoonhuishouding en gaat daardoor dikwijls gepaard met vaginale droogheid. De verminderde vochtproductie geeft dan meer pijn bij betrekkingen. Bij een eerste bevalling is het perineaal trauma – de kans op een knip of scheur – vaak het grootst, wat leidt tot pijnlijke betrekkingen. Ook vermoeidheid heeft uiteraard een impact op het seksueel functioneren. Pijn bij betrekkingen neemt echter sterk af vanaf zes weken na de bevalling.”

Volgens Weyers wordt er steeds vaker gevraagd naar een keizersnede om verzakking tegen te gaan of het seksueel functioneren te beschermen. Maar die bescherming is er dus niet: de vrouwen die een keizersnede ondergingen, scoren zes maanden na de bevalling significant slechter op bepaalde factoren van de levenskwaliteit, zoals vermoeidheid en energiepeil.

Het seksueel functioneren in de eerste maanden na de bevalling is tot nog toe weinig onderzocht. “Op consultatie merk je dat vrouwen ermee zitten, maar spontaan durven ze hun vragen vaak niet te stellen. We willen hen vooral geruststellen: het is niet ongewoon dat het seksueel functioneren verstoord is na de bevalling, maar dat is vaak slechts tijdelijk.”