Boegbeeld Leye is keihard: “Ik speel geen minuut meer voor Zulte-Waregem”

Mbaye Leye verlaat Zulte Waregem, dat verzekerde het boegbeeld van de club aan onze man in een geanimeerd gesprek waarin hij zijn versie van de feiten wilde uit de doeken doen. En de 34-jarige spits laat er geen twijfel over bestaan: “Ik speel geen minuut meer voor Zulte-Waregem.”

De 34-jarige Mbaye Leye was het voorbije seizoen aanvoerder en topscorer bij Zulte Waregem, de club waarvoor hij in totaal al drie periodes speelde: tussen 2007 en 2009, 2011 en 2014 en 2015 en 2017. Hij was ook één van de boegbeelden van de club en enkele maanden geleden nog ging hij als fiere kapitein de Beker van België tonen aan de fans. Maar dat is nu dus verleden tijd. Leye heeft nog een contract van een jaar bij Essevee maar in de onderhandelingen over een contractverlenging liep het mis.

“De club wilde mij slechts een contract van één seizoen geven, terwijl ik twee seizoenen wil”, aldus Leye. Ik wil nog drie jaar voetballen en heb stabiliteit nodig.”

“Het punt is dat ik het gevoel heb dat mijn inspanningen die ik hier heb geleverd niet worden gecompenseerd. Weet je, ik heb vaak met blessures gespeeld voor deze club, ik heb mijn leven gegeven voor deze club maar krijg er nu niets voor terug.”

“Nee, er is geen hoop meer dat ik blijf. Ik heb nog één jaar contract maar ben overtuigd dat het niet meer goed komt. Zelfs al vind ik geen nieuwe club. De coach mag me in de Z-ploeg steken: ik speel geen minuut meer voor Zulte Waregem.”

Lees morgen meer over het pittige gesprek in Het Nieuwsblad!