464 aardbevingen in week tijd rond gevreesde supervulkaan, maar “dat is geen reden tot paniek”

In het Amerikaanse Yellowstone National Park werden op een week tijd 464 aardbevingen geregistreerd. Het gebied herbergt een supervulkaan die zowat de helft van de Verenigde Staten onder een dik laken van asse zou kunnen bedekken als hij uitbarst, maar volgens experten hoeven we daar niet voor te vrezen.

“Dit is het hoogste aantal aardbevingen in Yellowstone binnen een enkele week in de afgelopen vijf jaar”, dat verklaart een groep wetenschappers die de vulkaan monitoren. “Maar het is minder dan tijdens gelijkaardige zwermen van aardbevingen in 2002, 2004, 2008 en 2010.”

De zwaarste aardbeving van deze zwerm vond plaats op 15 juni en had een kracht van 4.5 op de schaal van Richter. In de gehele reeks waren er zo’n dertig aardbevingen met een magnitude van 2 of meer en vier met een magnitude van 3 of meer volgens de wetenschappers.

Angst voor de mogelijkheid dat de aardbevingen een uitbarsting van de supervulkaan onder Yellowstone kunnen uitlokken, is niet nodig, zo klinkt het. “Zwermen van aardbevingen zijn normaal in Yellowstone en vormen gemiddeld de helft van alle seismische activiteit in het park.”

De kans dat de vulkaan nog eens zou uitbarsten is ook zeer klein, ze wordt momenteel geschat op één op 730.000. De afgelopen 2,1 miljoen jaar vonden er drie grote “caldera-vormende uitbarstingen” plaats in Yellowstone. De laatste daarvan gebeurde 640.000 jaar geleden.