Nieuw op de Belgische ‘Most Wanted’-lijst: Gewezen profvoetballer die levenslang kreeg voor moord

De politie vraagt de hulp van de burger om de veroordeelde moordenaar Kaya Bajram (57) op te sporen. Zijn naam staat sedert deze week op de ‘Most Wanted’-lijst van de federale politie.

De Belgische ‘Most Wanted’-lijst werd in november van vorig jaar gelanceerd. Na tips van burgers konden intussen al vier verdachten die op de lijst stonden omdat ze al lang gezocht worden, gearresteerd worden. De federale politie spreekt dan ook van een succes.

Sinds deze week staat er een nieuwe naam op de verdachtenlijst: Kaya Bajrim (57), in een vorig leven profvoetballer bij eersteklasser Berchem Sport en het Turkse Trabzonspor.

De oud-voetballer schoot op 2 maart 2012 in een woonblok aan de Lodewijck Van Berckenlaan in Berchem, een kogel door het hoofd van een van zijn huurders. Het twintigjarige slachtoffer stierf ter plaatse. Een motief voor de moord is nooit helemaal duidelijk geworden. Mogelijk ging het om wraak omdat het slachtoffer de familie van de dader had beledigd.

Kaya Bajram, die om gezondheidsredenen vrij was in afwachting van zijn proces, sloeg op de vlucht en daagde niet op in de rechtbank. Hij werd bij verstek tot levenslang veroordeeld.

Sindsdien maakt het Belgische FAST-team, dat voortvluchtige veroordeelde criminelen opspoort, jacht op hem. Maar omdat de zoektocht nu vast zit, is zijn naam en foto toegevoegd aan de ‘Most Wanted”-lijst in de hoop de man toch nog te kunnen arresteren.

“Iemand die levenslang heeft gekregen, hoort in de cel te zitten. Bovendien willen we de familie van het slachtoffer een signaal geven dat er wel degelijk nog gezocht wordt naar de moordenaar”, zegt Martin Van Steenbrugge van het FAST-team.

Tactische keuzes

Het FAST-team beschikt over een lange namenlijst van veroordeelde criminelen die hun plaats verdienen op de ‘Most Wanted’-lijst. “Dat we ons beperken tot een twintigtal namen, is een bewuste keuze. Uit tactische overweging”, zegt Van Steenbrugge.

“Er gaat ook altijd een lange procedure aan vooraf om een nieuwe naam op de lijst te kunnen plaatsen”, klinkt het.

“Neem nu in het geval van Kaya Bajrim. Eerst is er overleg tussen de leden van het FAST-team. Daarna wordt de naam van de verdachte die we op de lijst willen zetten voorgelegd aan de directie operaties van de federale politie. Vervolgens is er overleg met de magistraat die met de strafuitvoering belast is. In dit geval het parket in Antwerpen. En tot slot moet het parket-generaal van Brussel het licht op groen zetten. Pas als alle betrokkenen akkoord zijn, kunnen we de foto online zetten”, zegt de leider van het FAST-team.

Info: http://www.mostwanted.federalpolice.be/index-nl/