Broers en zus bleven in brandende toren zodat bejaarde ouders niet alleen hoefden te sterven

Twee broers en hun zus hadden de mogelijkheid om aan de vuurzee in de Londense Grenfell Tower te ontsnappen, maar kozen ervoor in de toren te blijven. Ze wilden hun bejaarde ouders, die slecht ter been waren, niet achterlaten en alleen laten sterven. In plaats daarvan stierf het gezin samen.

Terwijl de vlammen in het appartementencomplex al twee uur om zich heen sloegen, belden de 22-jarige Husna Begum en haar broers Hanif (26) en Hamid (29) met familie om hen te vertellen welk besluit ze hadden genomen, meldt The Mirror. De drie Britten met Bengaalse afkomst legden hun naasten uit dat ze hun moeder Rabeya, een zestiger, en 82-jarige vader Kamru Miah niet konden achterlaten. Met zijn allen proberen te vluchten vanuit hun woning op de zeventiende verdieping was evenmin een optie, aangezien Kamru Miah nog nauwelijks kon lopen. Hun familie moest niet om hen rouwen, liet het drietal nog weten, ze zouden immers naar “een betere plek” gaan.

“Ze leefden samen en stierven samen”

Volgens de 18-jarige Samir Ahmad, hun neef, hadden Husna, Hanif en Hamid ongeveer een uur de tijd om aan de vuurzee te ontkomen. “Hun vader kon amper lopen. Wat hadden ze moeten doen? Hem achterlaten?”, zegt hij tegen The Times. “Dat deden ze niet. Ik vind dat bewonderenswaardig. Ze waren niet laf. Ze bleven bij hun moeder en vader. Familie was heel belangrijk voor hen. Ze leefden samen en stierven samen.”

Hanif en Husna. Foto: Facebook

“Mijn tante sprak met Hanif. Hij was heel kalm”, vervolgt Samir. “Hij zei dat zijn tijd aangebroken was en dat we niet om hen moesten rouwen, omdat ze naar een beter plek zouden gaan.”

Husna zou volgende maand trouwen. Een andere broer, Hakim, was eerder op de dag op bezoek bij zijn ouders, maar vertrok voordat de brand uitbrak.

Bij de brand in de Grenfell Tower kwamen zeker 79 personen om het leven. Vermoed wordt dat het dodental nog zal stijgen.