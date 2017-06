Belgische voetalbond rekent op half miljoen euro winst voor 2017

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) rekent voor het kalenderjaar 2017 op een winst van minstens 500.000 euro, zo blijkt uit een begrotingsmemo die Belga donderdag kon inkijken. “Een winst van 1 miljoen euro mag een ambitieus doel zijn”, schreven CEO Koen De Brabander en Financieel Directeur Tom Borgions eind december.

“De budgetoefening kalenderjaar 2017 werd vanuit een gedetailleerde aanpak opgebouwd en werd conservatief benaderd”, schreef CEO Koen De Brabander. “Het resultaat van 500.000 euro moet minimaal gerealiseerd worden. Dit neemt niet weg dat intern een aantal objectieven scherper kunnen/zullen gesteld worden, zodat een beter resultaat kan worden beoogd. Een winst van 1 miljoen euro mag een ambitieus doel zijn.”

“We hebben bovendien een aantal investeringen toegevoegd in dit budget die noodzakelijk zijn om de werking van de KBVB en haar vleugels te optimaliseren, dit zowel in infrastructuur, digitaliseringsprocessen en mensen”, luidt het in de memo.

Rode Duivels blijven de grootverdieners

De Rode Duivels werken dit jaar geen toernooi af, maar blijven na de sponsors (7,8 miljoen euro) de grootverdieners voor de KBVB. Hoewel de bond rekening houdt met de verminderde publieke belangstelling, nam ze in haar begroting een winst van 4,6 miljoen euro op. “We gaan niet meer uit van volledig uitverkochte stadions aan maximumprijzen hoewel we ervan uit gaan dat via de huidige sportieve resultaten en een goede communicatiestrategie het mogelijk moet zijn om meer toeschouwers naar het stadion te lokken. Een goede mediacampagne dienaangaande is aangeraden”, klinkt het bij de KBVB, die per wedstrijd 200.000 euro minder aan opbrengsten begroot.

Voor de organisatie van de verschillende competities trekt de voetbalbond 11 miljoen euro uit, dat is bijna 25 procent van het totale budget. De inkomsten worden geschat op bijna 12 miljoen euro.

Komende zaterdag maakt het Uitvoerend Comité van de KBVB de financiële balans op van het kalenderjaar 2016. Zonder rekening te houden met de sportieve campagne voor het EK voetbal in Frankrijk begrootte de KBVB 1,3 miljoen euro winst.