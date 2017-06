TREND. Zo creëer je perfect gestifte rode lippen

Een roodgestifte mond blijft een beautyklassieker die deze zomer ongetwijfeld zijn weg zal vinden naar menig drukbevolkt terrasje, winkelstraat of zwembad. Fabian Bury van Kiko legt uit hoe je die sensuele lippen creëert, wat je er precies voor nodig hebt en hoe het ook kan als deze trend jou net iets minder ligt.

Hoe ziet de trend eruit? Matte, roodgestifte lippen zijn alomtegenwoordig op en naast de catwalks. Hoewel rode lippen een groot divagehalte hebben, is deze trend werkelijk iedereen op het lijf geschreven. De perfecte lipstick zoeken is echter niet zo gemakkelijk. Over het algemeen geldt dat vrouwen met een donkere huid meer baat hebben bij rode tinten met een warme ondertoon (vb: kersenrood) en vrouwen met een bleke huid dan weer beter kiezen voor rode tinten met een koude ondertoon (vb: bordeauxrood). Deze laatste maken de lippen bovendien ook optisch witter. Dergelijke regeltjes zijn hier echter verwaarloosbaar. Wat vooral telt, is dat de drager er zich goed bij voelt.

(Foto's: Catwalkpictures/ Carolina Herrera - Instagram/ Kendall Jenner - Catwalkpictures/ Giambattista Valli)

How to ...

Stap 1: Breng eerst een doorzichtige primer op je lippen aan. Dit laagje fungeert als een film op je lippen, waardoor de kleur beter blijft zitten en je de lippenstick zo meteen gemakkelijker kan aanbrengen.

Stap 2: Kleur vervolgens je volledige lip in met je lippenpotlood. Zo blijft je lippenstift achteraf beter zitten, voorkom je dat je straks buiten de lijntjes gaat kleuren en vermijd je dat je plots een lijn te zien krijgt als de lippenstift begint te vervagen. Teken de rand van je lippen maximum één millimeter boven je natuurlijke lippenrand in als je wat extra volume wil creëren, maar overschrijdt dit niet. Je wil er niet clownesk uit gaan zien. Je lippenpotlood benadert best zo dicht mogelijk de kleur van je lippenstift, tenzij je kiest voor een iets meer trendy look, namelijk ombre op je lippen. Daarvoor maak je gebruik van een lippenpotlood dat iets donkerder van tint is dan je lippenstift. Het midden van je lip zet je vervolgens aan met het zachtere rood, de randen met iets donkerder rood, waardoor je een schaduweffect op je mond tovert.

Stap 3: Zet je lippen nu aan met de lippenstift. Voor een optimaal, professioneel resultaat doe je dit beter met een lippenkwastje, zodat de lippenstift perfect egaal verdeeld wordt over je mond. Een vloeibare lippenstift geniet de voorkeur. Die blijven gegarandeerd goed zitten.

Stap 4: Verwijder achteraf alle lipstick en breng een verzorgende lippenbalsem aan op je lippen. Mooi verzorgde lippen vormen de basis voor een perfect gemaquilleerde mond.

Stap 5: Mag het nog ietsje meer zijn en wil je graag de perfecte Instagramlippen? Werk je lippenrand dan af met een dun laagje concealer eromheen.

Benodigdheden?

Lippenprimer

Lippenpotlood

Lippenkwast

Matte lippenstift

Verzorgende lippenbalsem of lippenbalsem met kleur

Shopping: Lippenpotlood - € 5,90 - Kiko, vloeibare lippenstift - € 9,99 - L'oréal Paris, vloeibare lippenstift - € 14,19 - Bourjois, lippenprimer - € 19,50 - MAC, lippenstift - € 10,90 - Kiko, lippenstift - € 10,99 - Rimmel, verzorgende lippenbalsem - € 39,50 - Babor, lippenkwastje - € 10,95 - BE Creative

Zo kan het ook? Wie van een iets subtielere look houdt, kan deze zomer kiezen voor een matte lippenbalsem met een (rood) tintje. Zo voorzie je jouw lippen van een kleurtje dat niet meteen met alle aandacht gaat lopen, maar je wel net dat beetje extra geeft. Met je vinger kan je ook voorzichtig een flinterdun laagje van je je favoriete rode lipstick op je mond bevestigen. Zo creëer je een iets naturellere look.