De gekste transfergeruchten: Nederlandse fans spammen spits en een contract in ruil voor... tractors

De transfercarrousel draait stilaan op volle toeren in voetballand. Naast de gekende geruchten over Romelu Lukaku of Kylian Mbappé is er tijdens zo’n transferperiode echter ook tijd voor gekke kwakkels... zo mag een toptalent in Italië enkel een contract tekenen als zijn vader enkele tractors krijgt, en wordt een ploegmaat van Nainggolan gespamd door Nederlandse fans. En Cristiano Ronaldo, die trekt niét naar de Engelse tweede klasse.

Ploegmaat Nainggolan wordt gestalkt

De Italiaan Stephan El Sharaawy (AS Roma) wreef deze week vol ongeloof zijn ogen uit. Op zijn Instagrampagina werd hij massaal verwelkomd... door Feyenoord-fans. Was de aanvaller zonder dat hij het wist (en terwijl hij nooit in verband werd gebracht met een transfer) verkocht... aan de Nederlandse kampioen? El Sharaawy begreep er niets van en postte verward een foto op Instagram met enkele reacties.

De aanvaller kan echter op zijn beide oren slapen: hij vertrekt tot nader order niet bij AS Roma. De actie van de Feyenoord-fans heeft namelijk te maken met het nakende vertrek van hun verdediger Rick Karsdorp. Die is nadrukkelijk in beeld bij AS Roma en wordt op sociale media overladen met berichtjes van de Italiaanse fans. Ze wensen hem voortijdig welkom in Rome, dus wilde grappenmakers van Feyenoord hen een koekje van eigen deeg verkopen. Goed gevonden, maar wishful thinking...

Foto: Photo News

Contract voor toptalent... in ruil voor tractors

Juventus heeft een ruwe diamant in de jeugdploegen zitten: Moise Kean. De Oude Dame wil er dan ook alles aan doen om de 17-jarige aanvaller lange tijd vast te leggen, want heel wat clubs linken op vinkenslag. De vader van Moise had naar eigen zeggen nochtans een akkoord met Juventus, maar de Oude Dame legde dat voorstel naast zich neer... omdat papa Kean enkele tractors vroeg als onderdeel van het nieuwe contract.

“Juventus had me enkele tractors beloofd als mijn zoon een nieuw contract zou tekenen. Ik heb een bedrijf in Ivoorkust met enkele hectare landbouwgrond. Ik zou er graag rijst en mais laten groeien. Aanvankelijk liet Juventus weten dat mijn voorstel was goedgekeurd, maar later kreeg ik een berichtje van hun advocaat. Hij zei me dat die eisen overdreven waren.”

Papa Kean ligt overigens ook in ruzie met topmakelaar Mino Raiola. Die is naar eigen zeggen de officiële makelaar van Moise Kean, “maar ik heb hem nooit die toestemming gegeven. In het verleden probeerde Raiola Moise al naar Engeland te verhuizen, maar ik hield die transfer telkens tegen. In ruil zou Juventus mij helpen met mijn landbouwbedrijfje... maar nu kunnen ze mijn zoon zomaar verliezen als hij binnenkort geen nieuw contract tekent.”

Foto: AFP

Ronaldo niet naar de Engelse tweede klasse

Cristiano Ronaldo zorgde voor een bommetje toen bekend raakte dat hij Real Madrid wil verlaten. Zijn volgende bestemming is nog niet bekend, maar enkele clubs gebruiken die kans maar al te graag om een grapje te maken. In eigen land lijstte Virton al op waarom Ronaldo moet kiezen voor een verhuis naar België, in Engeland wil tweedeklasser en kersvers promovendus Bolton Wanderers zijn fans geen valse hoop geven. “Wij willen even bevestigen: Cristiano Ronaldo komt niét naar ons.” Dat is dan genoteerd.