Boli Bolingoli verlaat Club Brugge voor Rapid Wenen

Boli Bolingoli verlaat Club Brugge en trekt naar Rapid Wenen, dat hebben beide clubs donderdag bekendgemaakt. De Oostenrijkse recordkampioen bood de 21-jarige linksachter een contract aan voor drie seizoenen.

Bolingoli maakt sinds 2013 deel uit van de hoofdmacht van blauw-zwart, maar kon er zich niet opwerken tot een vaste waarde. De neef van Romelu en Jordan Lukaku werd in januari uitgeleend aan STVV. Het Brugse jeugdproduct speelde in België 65 wedstrijden en heeft ook 17 Europese duels op de teller.

“Ik ben heel blij met deze transfer. Rapid is bekend in België. Vorig seizoen zag ik de club aan het werk in de Europa League. Ik ben fan van het stadion en hoop dat ik de fans veel plezier kan bezorgen”, reageerde Bolingoli, die zijn medische testen al aflegde en maandag in Wenen aansluit bij de spelersgroep.

“Bolingoli heeft een zeldzaam profiel. Met zijn enthousiasme, snelheid, strijdershart en loopvermogen zal hij zeker een aanwinst voor ons zijn”, aldus sportief directeur Fredy Bickel van Rapid Wenen.