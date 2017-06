Baptiste Guillaume ruilt Lille voor Angers

De Franse eersteklasser Angers SCO heeft donderdag de komst van Baptiste Guillaume aangekondigd. De 22-jarige Guillaume komt over van Lille, dat hem vorig seizoen verhuurde aan de kampioen in tweede klasse RC Strasbourg, en tekende een contract voor vier seizoenen.

Guillaume, een voormalig Belgisch belofteninternational, is een jeugdproduct van Racing Lens. In de zomer van 2015 maakte hij voor zo’n vier miljoen euro de overstap naar Lille, maar daar kon hij moeilijk doorbreken.

Na een eerste jaar zonder goals verhuurden de Noord-Fransen hem het afgelopen seizoen aan Strasbourg. Daar vond hij de weg naar de netten wel: 9 goals in 35 wedstrijden. Guillaume had daarmee een groot aandeel in de titel van Strasbourg in de Ligue 2.

Angers eindigde het vorige seizoen op de twaalfde plaats in de Ligue 1.