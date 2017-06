Tieners bestelen strandbar maar kunnen maar enkele minuten van buit genieten

De schade in de zaak van Jonathan Polen is aanzienlijk. “Ik vermoed dat dit niet de laatste keer zal zijn dat er ingebroken wordt”., aldus Polen Foto: credit

Blankenberge - Twee minderjarigen zijn opgepakt voor een inbraak in strandbar Salito Beach. Ze maakten maar 125 euro buit. Een paar minuten later was de politie al ter plaatse en konden ze de inbrekers bij de lurven vatten. “Ze hadden nog koekjes van mijn bar in hun rugzak zitten. Ze konden niet meer ontkennen”, zegt uitbater Jonathan Polen.

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg Salito Beach, een strandbar in Blankenberge, inbrekers over de vloer. De toegang tot het bargedeelte werd geforceerd waardoor de dieven toegang kregen tot de kassa's. Die waren - gelukkig - zo goed als leeg.

De inbrekers, twee minderjarigen, konden amper 125 euro buit maken. Daarna gingen ze rondhangen op de dijk, waardoor de politie het duo luttele minuten na de inbraak al kon vatten. “Ik kreeg omstreeks 5 uur een telefoontje dat er was ingebroken in mijn strandbar”, vertelt uitbater Jonathan Polen.

Koekjes van de bar

Hij sprong onmiddellijk in zijn wagen. “Ik reed de dijk af richting de Pier om te kijken of de dieven ook nog andere strandbars aan het bestelen waren. Toen ik die jonge gasten zag rondhangen op de dijk, had ik snel door dat zij de verdachten waren. Ze hadden waarschijnlijk niet gedacht dat we zo snel ter plaatse zouden zij. Ik heb meteen de politie gebeld, die ze vervolgens gearresteerd heeft. In hun rugzak werden koekjes uit de bar gevonden, dus het was snel duidelijk dat zij de dieven waren.”

De jongens hadden nog geprobeerd om de politie te ontlopen, maar die had hen snel ingerekend. Ze zijn ter beschikking gesteld van het parket van Veurne.

Tijdens de zomermaanden zijn inbraken in strandbars een ware plaag. Niet zo lang geleden kregen ook Blue Beach en Bamboo Beach dieven over de vloer.

Op Salito Beach worden de voorzorgsmaatregelen opgevoerd. De schade is aanzienlijk. “Ik zal binnenkort camerabewaking laten installeren, want ik vermoed dat dit niet de laatste keer zal zijn deze zomer. Het is natuurlijk een investering. Ook de geforceerde sloten moeten worden vervangen”, zegt Polen.