Man riskeerde zijn leven om te infiltreren in de maffia, maar verliest dan al zijn bewijzen met één domme klik

Eén jaar lang kon een infiltrant de diepste geheimen van maffiabaas Joseph Merlino opnemen met zijn smartphone. Video’s, afbeeldingen, getuigenissen, de man had alles wat de gangster uit de Amerikaanse staat Philadelphia voor een hele lange tijd achter de tralies zou kunnen steken. Tot hij onvoorzichtig was met zijn elektronica en in één klik alle bewijslast verwijderde.

Gokken, brandstichten, afpersen. De 55-jarige Joseph Merlino is berucht in de hele Verenigde Staten. Daarom was de FBI dan ook al een lange tijd aan het werken aan een zo stevig mogelijke dossier tegen hem, zodat ze de maffiabaas zo lang mogelijk achter de tralies zouden krijgen.

Daarvoor besloten ze één van hun agenten undercover de maffiawereld in te sturen. Met gevaar voor eigen leven infiltreerde de man, die er helemaal alleen voor stond tussen de mannen uit het crimineel milieu. De informatie die hij daar kon vinden, was van onschatbare waarde. Maandag zou al het materiaal in de rechtbank gebruikt worden, waar zowel Merlino als 45 van zijn compagnons zich moesten komen verdedigen.

Alles om zeep door het resetten van je gsm

Dat was perfect gelukt met de grote hoeveelheid audio en video op de infiltrant zijn smartphone. Als de man zijn gsm niet had gereset. Met één klik wiste hij alle kostbare informatie. Of hij dat per ongeluk, expres of gedwongen heeft gedaan, is nog niet duidelijk. Een update uitvoeren op je smartphone kan immers soms tot het gevolg hebben dat je data niet opgeslagen blijven, zeker als je geen back-up hebt gemaakt. Het hoeft dus geen kwaad opzet te zijn.

De IT-afdeling van de FBI is nu alles op alles aan het zetten om de verwijderde bestanden te recupereren. Maar daar kan heel wat tijd overgaan. Afhankelijk van het model en type van de gsm kan dat gedeeltelijk een oplossing bieden. Het is belangrijk dat dit nu snel gebeurt, want ondertussen loopt het proces verder, zonder bewijs.