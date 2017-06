Hondje Marie aan de betere hand na aanval door pitbulls

Oostkamp - Marie, de kleine jack russel die woensdagochtend in Oostkamp zwaar toegetakeld werd door twee loslopende pitbulls, is aan de beterhand.

Marie zweefde tussen leven en dood, maar ondertussen heeft ze zelfs al enkele stapjes kunnen zetten Francesca Degrave

LEES OOK: Pitbulls bijten hondje halfdood, eigenaar kan zijn dier op nippertje redden

Een ongelofelijk taai en dapper beestje. Dat is het minste wat je kan zeggen over de jack russel Marie. Het drie jaar oude hondje werd woensdagochtend in de Hogedreef in Oostkamp bijzonder zwaar toegetakeld door twee loslopende pitbulls. De man van Francesca kon het diertje redden, maar werd daarbij zelf gebeten en gekrabd. Marie werd met een opengereten borstkas en buik naar de dierenkliniek Causus in Oudenburg overgebracht waar ze met spoed geopereerd werd.

“Marie zweefde tussen leven en dood, maar wonder boven wonder is ze nu aan de betere hand”, vertelt Francesca Degrave, het baasje van Marie. “Ze heeft zelfs al enkele stapjes kunnen zetten. We zijn de dierenarts dan ook bijzonder dankbaar. Toch is het gevaar zeker nog niet geweken. Marie moet nog een tijdje aan een infuus hangen tegen eventuele ontstekingen. Maar we zijn hoopvol.”

Francesca en haar man hebben een klacht ingediend tegen de eigenaar van de pitbulls, die in het verleden al vaker honden aanvielen en beten. Na het incident nam burgemeester Jan de Keyser (CD&V) meteen maatregelen. Als de eigenaar zijn pitbulls niet zelf wegdoet en er nog eens mee op de openbare weg komt, zullen de dieren worden meegenomen.

“We zijn tevreden met de interventie van de burgemeester en hopen dat er kordaat zal worden opgetreden als hij nog eens met zijn honden op straat komt. Intussen hadden we contact met baasjes van zeker tien honden die door die pitbulls werden aangevallen. We zijn trouwens bijzonder dankbaar voor de vele warme reacties en steunbetuigingen op Facebook. Zoveel respons hadden we echt niet verwacht.”