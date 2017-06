COMMENTAAR. "Leye lijdt aan het Ik-ben-Godsyndroom"

We wilden al eerder zijn versie brengen over het oorlogje dat Mbaye Leye met Zulte Waregem voerde, maar hij sms’te dinsdag nog vriendelijk terug: Frank, de mensen die mij kennen, weten dat ik mijn problemen niet via de pers regel. En ook nog: Als het publiek het voetbalwereldje écht zou kennen, de stadions liepen leeg. Met drie emoticons erbij: om te lachen, hè.