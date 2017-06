Nieuwe Driedaagse De Panne overweegt sprintfestival én eendagskoers

Op dinsdag een sprinterskoers zoals in de Hammer Series voor zowel mannen als vrouwen, op woensdag een rit in lijn voor de mannen en op donderdag een rit in lijn voor de vrouwen. Zo moet de nieuwe Driedaagse De Panne-Koksijde er volgend jaar uitzien.

Met het grootste respect, maar de vorige formule leek opgebruikt Tom Van Damme

Door de verschuiving in de UCI-kalender en het verplaatsen van Dwars door Vlaanderen als Worldtourwedstrijd naar de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen, zal de Driedaagse De Panne-Koksijde op 20 maart de start zijn van het veertiendaagse wielerfeest in Vlaanderen.

“Eerstdaags zou ons voorstel door de UCI bekrachtigd moeten worden”, zegt voorzitter Bruno Dequeecker. “We willen dinsdag een spurtwedstrijd houden, zoals in de Hammer ­Series of vroeger in Québec. Daar hielden ze zowel voor de mannen als voor de vrouwen een Sprint Challenge de dag voor de WorldTourwedstrijd. Op woensdag zou er dan een eendagskoers worden gereden, WorldTour waardig. We hopen zelfs dat we dat label al krijgen, of toch zeker in 2019. Op donderdag organiseren we dan een eendagskoers voor vrouwen, dat wordt meteen een Worldtourwedstrijd. Ook dat parcours ligt nog niet vast. Eens wij groen licht hebben gekregen van de UCI schieten we in actie en praten we met alle betrokken steden.”

BWB-voorzitter Tom Van Damme vindt de oplossing best goed. “Ik bekijk het als een doorstart. Het is een vernieuwend driedaags wielerevent, een unieke formule. Vandaag tijdens de meeting van Le Conseil du Cyclisme Professionnel (CCP) reageerde bijvoorbeeld de voorzitter van de merkenploegen, Iwan Spekenbrink, heel enthousiast.”

“Het ligt ideaal op de ­kalender voor de sprinters die zich voorbereiden op onder andere Gent-Wevelgem en anderzijds voor de renners die ambities hebben om in Harelbeke of de Ronde toe te slaan. Met het grootste respect voor de geschiedenis van de wedstrijd, maar de vorige formule leek opgebruikt. Wij, als Belgische federatie, steunen De Panne om in 2019 ook voor de mannen naar het Worldtourstatuut te dingen.”