De Keersmaecker denkt aan opgeven in voorzittersstrijd bij Belgische voetbalbond

De verkiezingen voor de nieuwe bondsvoorzitter baren opnieuw een verrassing. Huidig voorzitter François De Keersmaecker (59) overweegt om de handdoek te gooien en niet langer op te komen. In dat geval treedt Gilbert Timmermans (72) naar voren, voorzitter van Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV). Al verandert dat weinig aan wat de profclubs willen.

Vanochtend om 10.30 uur verzamelen François De Keersmaecker en zeven leden van de VFV in de bondsgebouwen om hun strategie te bespreken voor de nakende voorzittersverkiezingen. De hamvraag is nu: komt De Keersmaecker nog op voor een herverkiezing? Nadat de 74-jarige Gérard Linard, voorzitter van de Waalse amateurs, zich verrassend als tegenkandidaat opwierp, beseft de Mechelse advocaat dat de verkiezingen een gelopen race zijn. Er zijn 22 stemmen te verdelen: 7 komen van de Vlaamse amateurs, 7 van de Waalse amateurs, 8 van de Pro League. En de profclubs scharen zich achter de 74-jarige Linard, omdat ze De Keersmaecker liever kwijt dan rijk zijn.

Daarom overweegt De Keersmaecker, gisteren niet bereikbaar voor commentaar, zich terug te trekken. “Pas als François zich terugtrekt, bestaat de kans dat ik me kandidaat stel. Omdat er een Vlaamse tegenkandidaat moet zijn voor Linard. Of vindt u het normaal dat de voorzitter van de KBVB alleen het Frans machtig zou zijn?”, zegt Gilbert Timmermans, de 72-jarige voorzitter van de Vlaamse amateurvleugel.

Hoewel Linard zijn tegenstanders heeft, is het maar de vraag of het veel aan de verkiezingingsuitslag kan veranderen. Een belangrijk deel van de profclubs beschouwt ook Timmermans als een kandidaat van de oude stempel die de modernisering van de KBVB niet vooruit zal helpen. Of hij meer steun krijgt vanuit de Pro League dan De Keersmaecker is verre van zeker.