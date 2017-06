AA Gent daagt Anderlecht en Club Brugge uit: "We zijn nu in alle geledingen een topclub”

AA Gent is nog nooit zo ambitieus een nieuw seizoen in gegaan. Na een indrukwekkend transferoffensief durven de Buffalo’s voor het eerst openlijk Club Brugge en Anderlecht uit te dagen. “Onze ambitie is Champions League. Ja, dat betekent dat we Club Brugge of Anderlecht achter ons moeten laten”, aldus trainer Hein Vanhaezebrouck op zijn eerste werkdag van het seizoen.

Zowat 10,5 miljoen euro gaf AA Gent deze zomermercato uit aan zijn drie toptransfers Sylla, Andrijasevic en Marcq. In de winter spendeerden de Buffalo’s ook al om en bij de tien miljoen euro. Tot ...