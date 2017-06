Donderdag was warmste dag van het jaar

Donderdag was de warmste dag van 2017 tot nu toe. In Ukkel steeg het kwik tot 32,4 graden. Dat is warmer dan woensdag, toen er 31,6 graden werd gemeten. Dat zegt David Dehenauw van het KMI.

De hoogste temperatuur in België werd gemeten in Kleine Brogel, waar het kwik steeg tot 35,3 graden. Op de tweede plaats staat Bierset, waar het KMI 34,6 graden vaststelde. In Dourbes (provincie Namen) klom het kwik naar 34,5 graden.

“Overal hebben we temperaturen boven de 30 graden gemeten, behalve aan zee”, zegt Dehenauw. In Koksijde werd het 27,6 graden en in Oostende “slechts” 26,8 graden.

De hittegolf in België is sinds donderdagochtend officieel. ‘s Ochtends werd in Ukkel de grens van 25 graden overschreden. Zo zitten we aan de vereiste vijf dagen met minstens 25 graden, waarvan minstens drie met 30 graden of meer. De laatste hittegolf dateert van eind augustus vorig jaar.

“De eerste dag dat de maximumtemperatuur in Ukkel onder 25 graden duikt, stopt de hittegolf. Dat zal wellicht en ten laatste zaterdag zijn”, aldus Dehenauw.