KV Oostende legt spits van Ajax vast

KV Oostende heeft Richairo Zivkovic vastgelegd, het neemt de 20-jarige spits over van Ajax, dat hem afgelopen seizoen verhuurd had aan FC Utrecht.

Hij is er! Welkom Richairdo Zivkovic @GroepVersluys Arena! En nu knallen ???????? #KVOlovesRichairdo pic.twitter.com/YcRVFy4wFh — KV Oostende (@kvoostende) 22 juni 2017

Zivkovic bracht het afgelopen seizoen op huurbasis door bij FC Utrecht, waar hij in 34 duels negen keer scoorde. Hij werd het seizoen ervoor uitgeleend aan Willem II.

Ajax nam Zivkovic in 2014 over van FC Groningen, waar hij al op zijn zestiende was doorgebroken in het eerste elftal. Verder dan zeven invalbeurten in de hoofdmacht kwam Zivkovic in Amsterdam niet.