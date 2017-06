CLUBNIEUWS. Anderlecht-sterkhouder krijgt fikse opslag, keert Vargas terug naar Brugge?

Anderlecht beloont aanvoeder Sofiane Hanni met een fikse opslag, Mbaye Leye heeft de clubs naar eigen zeggen maar voor het uitkiezen, en Genk heeft een Australiër beet als opvolger van Mathew Ryan. En keert Ronald Vargas terug naar Brugge? Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Anderlecht geeft Hanni fikse opslag

Anderlecht gaat aanvoerder Sofiane Hanni (26) belonen voor zijn uitstekend seizoen vorig jaar. De offensieve middenvelder was goed voor 13 goals en 19 assists in 55 matchen en dus één van de belangrijkste kampioenenmakers. Alleen had hij in Brussel een – naar RSCA-normen – relatief klein contract tot 2020, want de Franco-Algerijn verdiende maar zo’n 600.000 euro per jaar. Ondertussen werd met alle partijen een nieuw akkoord bereikt over een contractverlenging tot 2021. De speler zal ook een fikse opslag krijgen – minstens een verdubbeling? – en de nieuwe verbintenis ondertekenen zodra hij terug is uit vakantie.

Volgens Poolse media houdt Anderlecht Kamil Wojtkow­ski (19) van RB Leipzig achter de hand als alternatief voor Henry Onyekuru. Het contract van de Poolse winger, die ook als linksback kan spelen, loopt eind deze maand af en hij is niet van plan dat te verlengen. Anderlecht bevestigt de interesse, maar beseft dat het moeilijk wordt om de deal af te ronden.

Leye heeft opties in België

Waar ligt de toekomst van Mbaye Leye na zijn ongezien zware uithaal naar Zulte Waregem? “Net als vorig jaar heb ik aanbiedingen uit binnen- en buitenland”, zegt de Senegalese spits. “Als ik wil zou ik met Kortrijk kunnen onderhandelen, maar ik doe dat niet uit respect voor de fans van Essevee. Ik heb ook al veel gelezen over een transfer naar Antwerp, maar tot op vandaag is er geen contact geweest. Het is niet omdat Patrick Decuyper – tot voor kort algemeen directeur van Antwerp – een goede vriend is dat je daarom moet samenwerken.” Leye schermt ook met aanbiedingen uit Qatar en het Midden-Oosten.

Essevee voert intussen gesprekken met middenvelder Julien De Sart (22), tot 2019 onder contract bij Middlesbrough. De club wil eerstdaags ook de komst van Grigoris Kastanos (Juventus) afronden.

Vukovic volgt landgenoot Ryan op bij Genk

Racing Genk heeft een nieuwe doelman beet. Het bereikte een akkoord met de 32-jarige Australische doelman Danny Vukovic van FC Sydney, die voor drie jaar zal tekenen. “Ik krijg een geweldige kans om in Europa te spelen, die kan ik niet laten liggen”, zei hij al in een afscheidsinterview. Vukovic is nu wel nog actief op de Confederations Cup. Hij is er derde doelman bij Australië, achter titularis Mat Ryan, zijn voorganger bij Genk. Afgelopen seizoen werd Vukovic kampioen met Sydney en werd hij verkozen tot beste doelman. Genk zou zo’n 700.000 euro betalen voor de doelman.

Ronald Vargas in beeld bij Cercle Brugge

Met de steun van AS Monaco wil Cercle Brugge zich zo snel mogelijk opwerken uit 1B en dat blijkt al meteen uit de transfers. Groen-zwart stelt eerstdaags een vijftal versterkingen voor. Een van de potentiële aanwinsten is Ronald Vargas, ex-speler van Club Brugge en Anderlecht. De 30-jarige Venezolaan verliet België in 2014 voor het Turkse Balikesirspor en voetbalde de afgelopen twee seizoenen voor het Griekse AEK Athene. Daar tekende hij het voorbije jaar voor 3 goals en 7 assists in 23 duels, al maakte hij slechts drie keer de 90 minuten vol. Bij AEK is zijn contract afgelopen, waardoor hij dus transfervrij is.

Cercle wil overigens ook met Zulte Waregem praten om Stephen Buyl terug te halen.

Malinwa biedt ook Kawaya twee jaar aan

KV Mechelen finaliseerde de comeback van Nicklas Pedersen. De testen van de Deense spits waren prima, hij tekende zoals verwacht tot 2019. Hij keert nog even terug naar Denemarken, maandag sluit hij aan. Voor Anderlecht-winger Andy Kawaya ligt ook een contract van twee jaar klaar, de komende dagen wordt dat in principe afgerond. Nadien moet nog een derde spits volgen en bekijkt KV of het middenvelder Rob Schoofs (AA Gent) nog kan kopen. De Guineese aanvaller Facinet Soumah (19) is intussen op proef.

Interesse in Mechele

Sint-Truiden is samen met KV Kortrijk nog steeds geïnteresseerd in Club Brugge-verdediger Brandon Mechele, maar omdat die zijn kans krijgt van Leko, is dat voorlopig ijdele hoop.

AA Gent ontdoet zich van overbodige spits

AA Gent heeft het contract met Emir Kujovic ontbonden.

Antwerp vs. Wauters

Antwerp startte een burgerlijke procedure op tegen ex-preses Eddy Wauters. Het eist een deel van de zes miljoen euro terug die hij na een juridische strijd won.

Moeskroen verlengt contract

Dimitri Mohamed verlengde tot 2019 bij Moeskroen, met optie op een extra jaar.