De stekker is uit de Turteltaks getrokken. Maar dat dreigt Bart Tommelein nu zuur op te breken

De Turteltaks kostte al de kop van Annemie Turtelboom, en nu het Grondwettelijk Hof de taks heeft vernietigd, zit ook haar opvolger Bart Tommelein (Open VLD) met een vergiftigde erfenis. De minister van Energie wordt al meteen zwaar onder druk gezet door zijn ­eigen coalitiepartners. “De factuur moet omlaag en de minister heeft daarvoor de tijd tot eind dit jaar”, klinkt het bij CD&V. Maar Tommelein bijt van zich af. “Over de vorige energieheffing is beslist door de drie coalitiepartners. Dat zal ook deze keer het geval zijn.”

Bart Tommelein is momenteel in Duitsland op studiereis. Maar zijn coalitiepartners hebben niet ­gewacht op zijn terugkeer en verlangen meteen duidelijkheid over hoe het nu verder moet.

N-VA wil dat de minister “nu eerst zwart op wit aantoont wat al zijn grote plannen voor wind-, en zonne-energie zullen kosten”. CD&V vraagt dat hij nog voor het einde van het jaar een nieuwe aflossingsmethode voorlegt om de schuldenberg uit het verleden weg te werken. En, zegt CD&V’er Robrecht Bothuyne: “De factuur moet naar omlaag, gezinnen met lage ­inkomens mogen het niet voelen en het bedrijfsleven moet competitief kunnen blijven.”

Tommelein is het met het gros van die eisen eens, maar hij is not amused dat CD&V hem zo onder druk zet. “Ik laat mezelf geen deadlines opleggen én ik wil eerst een draagvlak bij de bevolking creëren vooraleer we holderdebolder een nieuwe maatregel nemen die dan opnieuw vernietigd wordt. Als ik in Duitsland één ding heb geleerd, dan is het dat de Duitsers twee keer zo veel heffing betalen voor de energie-omslag als de Vlamingen, maar dat ze de mensen hier wel eerst bewust gemaakt hebben van de noodzaak én de kostprijs.”

Niet alleen beslissen

Dat draagvlak moet er ook binnen de coalitie zijn, want Tommelein is niet van plan om zoals zijn voorgangster Annemie Turtelboom alleen op te draaien voor een nieuwe heffing. “Die beslissing was bij het begin van de legislatuur genomen door de drie coalitiepartners. Ik ben dan wel de minister van Energie en Begroting, maar ik zal deze politieke beslissing niet alleen ­nemen.”

Een concreet plan heeft hij nog niet. “Ik heb zelf wel al voorgesteld om de Vlaming mee te laten investeren. Die wil dat gerust doen, met rendementen van 4 à 5 procent op lange termijn. Vorige week hebben particulieren op één dag zelfs voor 70 miljoen euro belegd in een obligatie van distributienetbeheerder Eandis met een rendement van maar 1,1 procent.”

Een miljardenput dempen is ­natuurlijk nog een andere zaak. ­Bovendien zegt Tommelein nog steeds dat de factuur zal dalen. “Ook al heeft de energie-omslag sowieso een prijs, we kunnen ook nog altijd beter isoleren, beter prijzen vergelijken, en efficiënter omgaan met energie dan dat we vandaag al doen. Daardoor zal de factuur, nu de energieheffing van de baan is, omlaag gaan. Die belofte houd ik.”