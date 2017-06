Deze woningen zakken almaar dieper weg: “Liever nu afbreken dan nog vijf jaar miserie”

Lokeren - Zeven jaar geleden stelden de eigenaars van twee woningen aan de Beekstraat vast dat er iets scheelde met de ondergrond waarop hun woningen werden gebouwd. Ze bleken op een vroegere stortplaats te staan en zakken weg. Een oplossing is nog niet in zicht.

“Toen we zeven jaar geleden de woning van onze overleden ouders wilden verkopen, moesten we een bodemonderzoek laten doen. Daaruit bleek dat er vervuiling in de grond zat”, herinnert Dirk Van Acker zich. Al snel bleek dat ook de grond van buurvrouw Maria Vranken even vervuild was. “De twee woningen werden in de jaren 1980 gebouwd en verkocht door ontwikkelaar Woonbureau uit Lokeren. Die moet toch geweten hebben dat hier een probleem was”, gaan Van Acker en Vranken verder.

“OVAM is ter plaatse geweest en heeft in 2015 vastgesteld dat ook zes andere aanpalende percelen vervuild zijn met minerale olie, naftaleen, nog polyaromatische koolwaterstoffen, kwik, zink en andere zware metalen. Naast de vervuiling is er ook een stabiliteitsprobleem. Onze huizen vertonen scheuren en zakken weg. We hebben ook al een aardgasleiding gehad die door de verzakkingen was losgekomen. Gelukkig rook mijn dochter op tijd onraad en hebben we de hoofdkraan kunnen dichtdraaien”, aldus Maria Vranken.

Kop in het zand

Volksvertegenwoordiger Björn Rzoska (Groen) kreeg via minister Joke Schauvliege (CD&V) een antwoord. “Iedereen erkent de problemen en er zijn al heel wat onderzoeken gebeurd. Er zou nu alleen nog een stabiliteitsonderzoek moeten gebeuren om officieel vast te stellen dat de woningen aan het wegzakken zijn. Uit het antwoord van de minister kan ik wel afleiden dat ook zij rekening houdt met de mogelijkheid dat de beide woningen zullen moeten worden afgebroken”, alus Rzoska. “Liever dat dan nog vijf jaar miserie”, reageren de beide eigenaars.

De oorzaak van alle problemen blijkt te liggen bij een voormalig afvalstort. “In de jaren 1960 en ‘70 is een voormalige zwemvijver hier opgevuld met allerlei huishoudelijk en ander afval”, weet Rzoska. “Daarop heeft men dan wat grond gegooid en daarop zijn de woningen gebouwd. Het stadsbestuur weet dat, maar steekt zijn kop in het zand en kwam zelfs niet eens opdagen op een overleg dat OVAM samen met de studiebureaus en alle eigenaars organiseerde”, aldus nog Rzoska.

Namens het stadsbestuur erkent schepen Nina Van der Sypt (CD&V) de problemen. “Van die vergadering waren wij niet op de hoogte, maar we volgen het dossier wel degelijk op. Maar we kunnen voorlopig ook niets doen en wachten alle resultaten af. We zijn echt heel bekommerd om het lot van die mensen. Maar ook een stadsbestuur moet de juridisch correcte manier van werken volgen.”

De hamvraag is uiteindelijk wie finaal voor de kosten zal moeten opdraaien, want OVAM probeert in soortgelijke gevallen steeds de historische vervuiler te laten betalen voor de kosten.