Vergeet dure technische snufjes in uw wagen: alleen pauze houdt u fris achter het stuur

U hebt een lange rit naar Zuid-Frankrijk of Spanje voor de boeg en u wilt zo’n gadget kopen dat uw vermoeidheid meet in de auto? Doe geen moeite, ze werken niet. Dat zegt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). “De aloude regel om af en toe te stoppen en een luchtje scheppen, is véél beter en goedkoper”, zegt Stef Willems van het BIVV.

Er bestaat al een hele waslijst van: technische snufjes die uw vermoeidheid in de auto meten en een signaal geven als het tijd is om te stoppen. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid testte ze en kwam tot de conclusie dat ze niet werken. “We hebben ze een maand lang uitgeprobeerd. Slechts in 15 procent van de gevallen gaven ze een correct signaal”, zegt Stef Willems van het BIVV.

Een slaapring kost 189 euro en meet elektrische geleiding in je huid. Slaagpercentage: 2%. Foto: put

Er bestaan slaapringen (die kosten zo’n 189 euro), die de elektrische geleiding van de huid meten via wijsvinger en duim. De ring trilt als de aandacht verslapt. Een radarverklikker (180 euro) heeft ook al vaak een functie die het rijgedrag screent en aanraadt om een pauze te nemen. En een oogbewegingsmonitor van 240 euro meet wijzigingen in uw pupil op en geeft een biep­signaal af.

“Maar de studie toont dus aan dat ze weinig efficiënt zijn”, zegt Willems. “Soms geven ze te snel een waarschuwing. Andere geven geen enkel signaal bij vergevorderde vermoeidheid. De radarverklikker gaf op 50 ritten maar één waarschuwing. De oog­bewegingsmonitor deed het nog het best: in 15 procent van de gevallen zeiden de testpersonen dat hij correct de vermoeidheid gedetecteerd had. Al bij al dus geen groot succes allemaal.”

In veel auto’s is zo’n vermoeidheids­detectie intussen ingebouwd. “Die combineren verschillende functies en werken iets beter”, zegt Willems. “Maar toch kan niets tippen aan de oude basisregels. Maak dat je vooraf voldoende geslapen hebt. Pauzeer tijdens je rit elke twee uur om een luchtje te scheppen en de benen te strekken. Daar kan geen gadget tegenop.”

Een radarverklikker kost 177 euro, met 144 euro abonnementskosten. Het toestel scant je rijgedrag. Slaapercentage: 0%. Foto: put