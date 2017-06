May onthult aanbod voor Europese burgers na Brexit

Europese burgers die wettelijk in Groot-Brittannië wonen, zullen het land niet moeten verlaten na de Brexit. Dat heeft premier Theresa May volgens diplomatieke bronnen gezegd op de Europese top in Brussel.

May zei haar Europese ambtgenoten dat geen enkele onderdaan van hun lidstaten die momenteel rechtmatig in het Verenigd Koninkrijk verblijft, het land zal moeten verlaten na de Brexit. Ook zullen er geen families uit elkaar getrokken worden.

De deal biedt zekerheid voor de meer dan drie miljoen Europese burgers die “gezinnen, levens en loopbanen hebben opgebouwd en zo veel hebben bijgedragen aan onze samenleving”, zo wordt May geciteerd op de Britse openbare omroep BBC.

Vijf jaar

Concreet zou de Britse regering voorstellen dat onderdanen van EU-lidstaten die op een bepaalde datum vijf jaar in het land verblijven een “settled EU status” kunnen krijgen. Dat biedt hen toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, uitkeringen, pensioenen en andere diensten.

Wie minder dan vijf jaar in Groot-Brittannië woont, maar zich wel voor de Brexit op het eiland vestigde, zou tijdens een soort gratieperiode zijn of haar status kunnen regulariseren, met het uitzicht om later die “settled status” te verkrijgen.

Geschillen

May stelde wel als voorwaarde dat de meer dan één miljoen Britten op het vasteland dezelfde behandeling krijgen. Ook zweeg ze over de bevoegdheid van het Europese Hof van Justitie om recht te spreken over geschillen over burgerrechten na de Brexit. Dat is een belangrijke eis van de EU.

Aanstaande maandag zal May haar gedetailleerde voorstellen presenteren. Dan is het precies een week geleden dat de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie startten. De rechten van Europese en Britse burgers vormen één van de hoofdbrokken in de eerste fase van de onderhandelingen. Tegen eind maart 2019 moet de Brexit gerealiseerd zijn.

