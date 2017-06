Wat gebeurt er met Waldek in ‘Thuis’? “Aandachtige kijkers konden al aanwijzingen zien”

Acteur Bart Van Avermaet, bij het grote publiek beter bekend als Waldek uit ‘Thuis’, werd vanochtend op de radio aan de tand gevoeld over het lot van zijn personage. Bart wist alle vragen goed te ontwijken, maar hij liet zich wel ontvallen dat “mensen die goed gekeken hebben, wel bepaalde dingen hebben kunnen zien.”

Bart Van Avermaet, de acteur die Waldek speelt in ‘Thuis’, is de spil rond wie alles zal draaien in de seizoensfinale van de populaire soap. Zo’n anderhalf miljoen kijkers wachten in spanning af tot de dubbelaflevering van vanavond om te weten te komen wat er met zijn personage gebeurd is.

Van Avermaet zelf wil alvast niets lossen over het lot van zijn personage. “Ik weet het zelf niet”, klinkt het in De Ochtend op Radio 1, wanneer hij gevraagd wordt of Waldek nog zal leven na de seizoensfinale. Hij liet wel vallen dat het ook in september, wanneer het nieuwe seizoen begint, nog wekenlang spannend zal blijven.

En hoewel hij toegeeft dat een acteur die de serie moet verlaten, zes maanden op voorhand verwittigd wordt, weigert Van Avermaet te vertellen hoe het met Waldek afloopt. Dat mag hij natuurlijk niet, want “alle acteurs hebben zwijgplicht”, klinkt het, “zelfs de figuranten.”

