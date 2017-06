“Laurent Depoitre verlaat Porto en tekent vandaag bij club uit de Premier League”

Na een tegenvallend avontuur in Portugal zoekt Laurent Depoitre na één seizoen alweer andere oorden op. De 28-jarige spits stond in de belangstelling van onder meer Anderlecht maar verkast volgens HLN naar de Premier League en tekent vandaag normaal een contract bij promovendus Huddersfield Town.

Depoitre brak helemaal door bij AA Gent, waarna hij vorig seizoen voor 6 miljoen euro verkast naar Porto. Daar kon hij echter nooit een vaste basisplaats afdwingen waarna hij ook zijn plaatsje bij de Rode Duivels kwijt raakte en de Portugese club laat hem nu gaan naar Huddersfield Town. Depoitre legde in Engeland al medische tests af en tekent normaal vandaag een contract tot 2019 met een optie voor een extra seizoen. De transferprijs is nog niet bekend.

Huddersfield is dit seizoen een nieuwkomer in de Premier League, nadat het vorige maand de promotie afdwong door de play-offs in de Championship te winnen. Ook Newcastle en Brighton promoveerden eerder al naar de Premier League.