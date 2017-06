Broer en zus uit Zonhoven veroordeeld voor terrorisme

Hasselt / Zonhoven - Op het eerste Limburgs terrorismeproces in Hasselt zijn vrijdagochtend een 21-jarige jongeman en zijn 19-jarige zus (allebei uit Zonhoven) veroordeeld tot elk twee jaar cel. Ze worden gestraft voor deelname aan een terroristische groepering en het verspreiden van propaganda.

Zo stond de jongeman in contact met de terreurgroep terwijl het meisje teksten vertaalde voor Dabiq, het glossy magazine van terreurorganisatie ISIS. De verdachten hebben de Belgische nationaliteit en verblijven sinds 1999 in ons land nadat hun Servische ouders, die zich gematigde moslims noemen, de oorlog in hun land ontvluchtten.

Momenteel zitten de Zonhovense broer en zus in de gevangenis van Antwerpen, waar ze op regelmatige basis contact hebben met een deradicaliseringsconsulent..