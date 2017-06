Zwangere “Wonder Woman” is de ster van Amerikaanse kampioenschappen atletiek

Alysia Montaño was de absolute ster van de Amerikaanse atletiekkampioenschappen. Nochtans won de 31-jarige Montaño niet, maar het feit dat ze vijf maand zwanger was en en toch aan de start van 800 meter verscheen maakte van haar de absolute ster. Haar outfit van Wonder Woman was dan ook niet toevallig gekozen.

Montaño was al zeven keer Amerikaans kampioen op de 800 meter maar moest deze keer tevreden zijn met de zeven plaats in haar heat met een tijd van 2:21.4, goed voor de 30e plaats in totaal. Niet verwonderlijk, want is het is al straf op zich dat ze aan de start verscheen. De 31-jarige Montaño is immers vijf maanden zwanger.

Aan de finish werd ze opgewacht door haar driejarig dochtertje. Toen Montaño in 2014 zwanger was van haar, liep ze zelfs nog wedstrijden toen ze al acht maanden zwanger was.

Deze keer liep Montaño in een pakje van “Wonder Woman”, uiteraard niet toevallig: “Het was geweldig en ik wil hiermee vooral tonen dat een zwangerschap het uitoefenen van een beroep niet in de weg staat.”