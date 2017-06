GERUCHTEN. Europese grootmacht wil Carrasco, stevige (en peperdure) concurrentie voor Origi?

De transfermarkt vormt voor clubs de ideale gelegenheid om hun ploeg te versterken voor het komende seizoen. Tijdens die periode worden vaak zo veel mogelijk spelers met zo veel mogelijk clubs in verband gebracht, waardoor u door het bos de bomen niet meer ziet. Wij bundelen daarom de meest opvallende en interessantste geruchten! Zo zou Yannick Carrasco (opnieuw) op de radar van Bayern München staan, en krijgt Divock Origi er mogelijk een te duchten concurrent bij...

Bayern München wil Carrasco

Terwijl de ploegen in de Premier League met geld smijten alsof het een lieve lust is, blijft het bij Bayern München relatief rustig. De Duitse recordkampioen gaf wel al een clubrecord van 41.5 miljoen euro uit aan de 22-jarige middenvelder Corentin Tolisso (Lyon), maar verder zoekt Bayern nog steeds naar een klinkende naam. Romelu Lukaku en Julian Brandt werden al genoemd, maar nu duikt ook de naam van een andere Rode Duivel op in München.

Volgens L’Equipe wil Bayern namelijk doorduwen voor Yannick Carrasco. De Duitse kampioen werd eerder al gelinkt aan Carrasco, maar is volgens L’Equipe klaar om een cheque te schrijven van 50 miljoen euro aan Atlético Madrid. Dat zou meteen betekenen dat Carrasco de duurste inkomende transfer ooit wordt voor Bayern. Yannick Carrasco is wel plan B, weet L’Equipe, want Bayern heeft zijn pijlen vooral gericht op Arsenal-spits Alexis Sanchez.

Concurrentie voor Origi?

Het Duitse Bild meldt dat Liverpool zich geïnformeerd heeft bij Dortmund voor de transfer van de gegeerde Pierre-Emerick Aubameyang. Liverpool eindigde vorig seizoen vierde en wil met geld smijten om zijn plaats in de top (opnieuw) in te nemen. Donderdag rondde het al de recordtransfer van Mo Salah af, als de Reds ook Aubameyang erbij willen moet dat transferrecord opnieuw sneuvelen.

Dortmund vraagt namelijk 70 miljoen euro voor de Gabonese spits, maar stelt dat het wil luisteren naar elk bod dat “aantoont hoe graag een club de spits wil hebben.” Aubameyang leek op weg naar PSG, maar volgens Bild zouden die hun interesse bekoeld hebben. Als de spits van Dortmund, die vorig jaar 42 doelpunten voor club en land scoorde, naar Liverpool komt, betekent dat slecht nieuws voor Divock Origi. Met de komst van een nieuwe (peperdure) spits lijken zijn speelminuten opnieuw niet verzekerd.

Foto: Photo News

Iedereen wil Mbappé

Arsenal wil natuurlijk het liefst Alexis Sanchez houden, want de Chileen was één van de (weinige) lichtpunten van het vorig seizoen. Als de flitsende aanvaller toch zou vertrekken, wil Arsène Wenger vol inzetten op het Franse wonderkind Kylian Mbappé van Monaco. Enig probleem is het gigantische prijskaartje dat Monaco op zijn hoofd plakt.

Volgens de Daily Mail zou Monaco van Mbappé namelijk de duurste speler ter wereld willen maken en vraagt volgens de Engelse krant... 150 miljoen euro. Dat is een probleem voor Arsenal en Arsène Wenger, de Gunners zijn geen ploeg die met miljoenen wil/kan smijten. Daarom zoekt Wenger naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld Lyon-spits Alexandre Lacazette.

L’Equipe meldt dat Real Madrid alles op alles wil zetten om van Mbappé de nieuwste ‘Galacticos’ te maken. Zo zou de 18-jarige spits vorige week een geheime ontmoeting gehad hebben met Real-trainer Zinedine Zidane, die hem er maar wat graag zou bij hebben. Volgens de Franse toonaangevende sportkrant was Mbappé aanvankelijk niet overtuigd van de keuze voor Real, maar na het gesprek met Frans icoon Zidane zou de spits overstag kunnen gaan...