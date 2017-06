De allerfoutste trend is terug: waarom sokken in badslippers weer kunnen

Het moet zowat de onbetwiste nummer één zijn op het lijstje van looks die we als fout beschouwen, maar de witte sokken in badslippers staan opnieuw op de kaart, zelfs bij grote modehuizen als Versace en Dolce & Gabbana. "Gaan we ons hierover schamen over acht jaar? Absoluut".

Kent u het nummer 'Claquettes chaussettes' van de Franse rapper Alrima? Zijn clip is al meer 3.5 miljoen bekeken op Youtube, maar het is niet het deuntje dat blijft hangen. Het zijn vooral de witte sportkousen in badslippers die een hit zijn bij jongeren, die de look volop kopiëren.

Het is niet de eerste keer dat de look 'sokken in slippers' opduikt: vorig jaar poseerde Rihanna erg glamoureus met slippers in sokken in een campagne voor Puma. Enkele zomers geleden gingen de 'adilettes', de badslippers van het merk adidas, aan de voeten van David Beckham en Justin Bieber van fout naar trendy. Ondertussen hebben zelfs modehuizen als Dolce & Gabbana en Versace hun eigen versie van de badslipper of claquette- mét bijpassende sokken.

"Het is een statement", zegt stylist Jody van Geert. "Sommige dingen zijn zo lelijk dat ze weer cool worden. Maar het is wel heel belangrijk dat je ze op de juiste manier draagt, of je slaat de bal mis. De look komt uit een subcultuur van hiphop, van jonge gasten die cool zijn zonder dat ze cool willen zijn. Die attitude is belangrijk als je er mee wil wegkomen. Ik had ze onlangs zelf aan op de modeweek van Milaan en op Instagram merk je dan dat er heel uiteenlopende reacties komen: de ene vindt het de max, de andere vindt het lelijk".

"De trend past binnen de vibe van modehuizen als Vetements en Balenciaga, die elementen uit de urban culture, discotheken en garagefeestjes tot mode hebben verheven. Dit is nu gewoon heel cool om te dragen. Gaan we ons hierover schamen over acht jaar? Absoluut, maar alles heeft zijn tijd."