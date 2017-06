Heel wat kanshebbers op het BK in Antwerpen: de favorieten en outsiders gewikt en gewogen

Wie volgt zondag in Antwerpen Philippe Gilbert op als Belgisch kampioen wielrennen op de weg? Na 238 kilometer en omstreeks 17u30 weten we wie de nationale driekleur om de schouders krijgt. De weg naar Antwerpen ging de voorbije week via Zwitserland, Nederland, Brugge of Halle-Ingooigem. En hoewel slechts weinigen donderdag de verre verplaatsing naar Chimay maakten, was ook het BK tijdrijden een indicatie voor de vorm van de aanwezige hardrijders. Zeker op een vlak parcours zoals dat van Antwerpen. Onze wielerredactie hield 20 favorieten en outsiders onder de loep: wie start zondag met de meeste sterren aan het nationaal kampioenschap?

Wie, wat, waar en hoe? Bekijk hier onze praktische gids voor het BK wielrennen in Antwerpen!

Het parcours in Antwerpen is verdeeld over 14 ronden. De start wordt gegeven om 11u45 op de Grote Markt. Van daaruit gaat het via de Suikerrui naar de Kaaien om ter hoogte van de Cockerillkaai op de plaatselijke omloop te komen. Via passages in Wilrijk en Hoboken gaat het opnieuw naar Antwerpen met de Desguinlei als aankomstzone. Het parcours van het BK is doorspekt met twee kasseizones op de D’Herbouvillekaai en de Waalsekaai. Biljartvlak, maar de conclusie van Kris Boeckmans, die voor ons het parcours ging verkennen, was duidelijk: “Dit wordt geen massaspurt.”

“Die dertigtal kilometer kasseien zullen de titelstrijd best wel pittig maken”, weet bondscoach Kevin De Weert. Velen beschouwen het BK als een loterij, maar de betere renners van de dag komen toch steeds weer naar boven. Qua favorieten wil ik meteen de namen aanhalen van de jongens die richting Tour de France trekken. Er steken er met Greg van Avermaet en Philippe Gilbert natuurlijk twee bovenuit. Net daaronder staan toch een pak anderen klaar. Noem maar op, er zijn kandidaten genoeg. Quick-Step Floors zit met een sterke delegatie, en dan is er het blok Lotto Soudal met enkele ex-kampioenen. Ik verwacht een pittige titelstrijd.”

Drie renners met naam verschijnen zondag wel aan de start maar kregen van onze wielerredactie geen ster: Thomas De Gendt, Stijn Devolder en Jan Bakelants. De Gendt was dan wel dé man van het Critérium du Dauphiné maar verliet die Franse rittenkoers met een roeierspols (ontstoken pezen) en nam rust tot donderdag. De Gendt had nog wel zijn zinnen gezet op het BK tijdrijden (“de enige eendagskoers die ik kan winnen”) maar moest tevreden zijn met een vierde plek. Devolder brak dan weer een rib in Ronde van België en was pas sinds deze week competitief. Het BK tijdrijden schrapte hij in laatste instantie maar een vierde Belgische titel op de weg behalen, na 2007, 2010 en 2013, is onwaarschijnlijk. “Het BK komt nog te vroeg, de conditieachterstand is veel te groot”, beseft hij. Bakelants ten slotte zal zondag alleen aan de start komen omdat het voor alle Belgische profs van moeten is. Bakelants heeft immers geen zin in kasseien: “Ik ken die strook, die is heel oud, met zo’n golving erin. Daarover rijden met een sleutelbeen dat zich nog laat voelen, is geen goed idee. Het BK is ook maar bijzaak, het belangrijkste is de Tour.”

Dan maar over naar de mannen die wel één of meer sterren verdienden:

Nikolas Maes (Lotto-Soudal) Maakte de voorbije weken indruk in Zwitserland waar hij als invaller voor Debusschere zijn goede vorm toonde en die vorm ook bevestigde in Halle-Ingooigem. Zijn hersenschudding in de Tirreno-Adriatico is duidelijk helemaal verteerd.

Tim Wellens (Lotto-Soudal) Wellens ‘dubbelt’ deze week: hij reed al de tijdrit in Chimay. Geen van beide parcoursen is evenwel op zijn maat. Bovendien kwam hij pas woensdag vanuit woonplaats Monaco aan in België en dat resulteerde in een ontgoochelende zeven plaats in Chimay. “Maar ik rijd ook de wegrit zondag zeker niet mee voor de vorm”, zegt hij. “Ik heb het parcours nog niet gezien, maar zelfs al is het helemaal vlak, het BK zal altijd zwaar zijn.”

Kenny Dehaes (Wanty-Groupe Gobert) Ontevreden omdat hij in principe niet naar de Tour mag. Zeer geprikkeld, want welke ploeg zou een nationale driekleur uit de Tour durven houden? Dus ­alleen een zege kan hem nog een ticket naar Dusseldorf bezorgen. Maar beter dan een twaalfde plaats deed hij niet in de Ster ZLM Toer. De spurtersbenen lijken wat afgebot. “Pas op, als het een massaspurt wordt in Antwerpen, dan is ­Dehaes nog altijd een van de snelsten in België”, zegt zijn ex-ploegleider Walter Planckaert.

Edward Theuns (Trek-Segafredo) De Oost-Vlaming tastte lang in het duister nadat hij vorig jaar zijn ruggenwervel brak bij een doodsmak tijdens de tijdrit in de Tour. Het Critérium du Dauphiné werd nog een afknapper toen hij buiten tijd arriveerde maar woensdag in Halle-Ingooigem moest hij in de sprint enkel zijn meerdere erkennen in de Fransman Arnaud Démare. “Ik had al ambitie voor het BK en die blijft. Met dank aan de Elfstedenronde van dit weekend. Dat was een het keerpunt. Ik voelde me opnieuw een beetje zoals vroeger. Nu heb ik de bevestiging dat het niet enkel een opflakkering van één dag was. Het nadeel in zo’n BK is dat we slechts met Jasper Stuyven en ik zijn. Ik verwacht niet meteen een massaspurt. Dé opdracht in zo’n heterogeen peloton is met de juiste vlucht mee te zijn. Dat Bk is een loterij, maar wie weet word ik kampioen: ik heb wel wat geluk verdiend.” (lacht)

Jens Debusschere (Lotto-Soudal) Debusschere is op papier met Kris Boeckmans dé sprinter van Lotto-Soudal, dat met achttien renners start. Met zeges in de openingsrit in Duinkerke en de slotrit van de Baloise Belgium Tour leek hij op het juiste spoor te zitten maar zijn rug blijft hem parten spelen.

Bert Van Lerberghe (Topsport Vlaanderen) Is de snelste man van Walter Planckaert, maar heeft door een val in Ster ZLM pijn aan de pols. Spurtte in slotrit wel naar zevende plaats. “Maar ik denk niet dat het zondag een massaspurt wordt, eerder van een kleinere groep. Daar moet ik bij zijn. Het zal zaak zijn om de goede ontsnapping niet te missen. We hebben de meeste coureurs, dat moeten we benutten.” Van Lerberghe wil ook een stap hogerop. “Ik wil volgend jaar graag naar een team in de World Tour, een driekleur zou dat uiteraard vergemakkelijken.

Jurgen Roelandts (Lotto-Soudal) Roelandts had door een allergische reactie een moeilijke week in Zwitserland. De eerste rit staat naar eigen zeggen in de top twee van zijn slechtste dagen op de fiets. Hij kwam ook niet meer aan de start van de tijdrit. Roelandts was al Belgisch kampioen in 2008, maar is al een hele tijd het winnen verleerd. Binnen de ploeg is hij ook minder kopman dan schoonbroer Jens Debusschere. “Ik verwacht niet dat het een sprint wordt”, zegt Roelandts. “Weinig ploegen hebben daar belang bij, dus niemand zal met dat doel controleren.”

Wout van Aert (Veranda’s Willems-Crelan) De tweevoudige wereldkampioen veldrijden ­bewees met winst in de Elfstedenronde dat hij meer is dan zomaar een outsider. Vele ploegleiders en collega-renners tipten Van Aert zelfs als de gedoodverfde favoriet in zijn eerste BK tijdrijden maar hij werd slechts zesde in Chimay. “Ik ben zeker niet teleurgesteld, de verwachtingen waren veel te hoog. Ik mikte op de top vijf: tegenover die mannen mis ik nog ervaring en kracht. Ik hoop tegen zondag gerecupereerd te zijn, want ik ben diep gegaan. Eerst dacht ik dat Antwerpen een loterij zou zijn, maar na het bekijken van de twee kasseistroken per ronde, moet ik mijn mening herzien. De grote afstand (238 km) is niet bepaald een voordeel voor mij.”

Timothy Dupont (Veranda’s Willems-Crelan) Was vorig jaar de internationale zegekoning, maar nu staat de teller nog steeds op nul. Spurtte in de slotrit van de Ster ZLM Toer naar de vierde plaats, na de Tourspurters Kittel, Groenewegen en Greipel. Ook vrijdag was hij vierde. En dat zorgt toch voor hoop bij de spurtbom uit Bredene. “Ik vind stilaan mijn beste benen terug, zondag zal ik top zijn. Ik denk dat het een spurt wordt met een kleinere groep. Het zal aanklampen worden, maar het kan. De Belgische driekleur in ontvangst nemen, zou dit vreselijk rotjaar meteen doen vergeten.”

Laurens De Plus (Quick Step Floors) De Belgische hoop voor de grote rondes rijdt momenteel met superbenen. Zeer sterk uit de Giro gekomen, en dat als 21-jarige debutant. Was zaterdag de beste man in koers in de ­koninginnenrit van de Ster ZLM Toer. Woekerde iets te veel met zijn krachten en dat kostte hem de zege op La Gileppe. Het BK is vlak, niet zijn parcours, maar hij heeft lef en houdt van aanvallen. En op een onvoorspelbaar kampioenschap zijn dat ferme troeven. “We zullen de driekleur in de ploeg houden. Ik wil Philippe Gilbert helpen aan nummer drie, of een andere ploegmaat. En wie weet kan ik profiteren. Mijn vorm is super, zaterdag had ik echt een superdag. Ik word steeds beter.”

Yves Lampaert (Quick Step Floors) De boerenzoon is na winst in Dwars door Vlaanderen en Gullegem bezig aan een boerenjaar. Donderdag werd “de Stier van Ingelmunster” alvast Belgisch kampioen tijdrijden en ook voor zondag wordt zijn naam genoemd. “Het parcours van het BK ligt mij wel. Het is een soort van kermiskoers met kasseien: veel optrekken en hard rijden. Ik heb dat graag. De vraag is in hoeverre ik gerecupereerd zal zijn. In Tervuren (2015) was ik dat helemaal niet en gaf ik op. Vorig jaar kwam ik er sneller door, maar toen was de vlucht al weg.”

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) Het is stil rond Jasper Stuyven. Na de Giro, waarin hij net geen etappe won, deed de Leuvenaar het rustig aan. Alleen de Hammer Series en de GP van het Kanton Aargau stonden op zijn programma. “Ik kan niet mopperen over mijn vorm. Ik heb nog enkele stevige trainingen gedaan. Ik rijd ook nog even los voor Halle-Ingooigem. Zegt ­Naesen dat hij met mij rekening moet houden? (lacht) Dat doet hij altijd”, aldus de dark horse van dit BK, die als neoprof zesde werd in Wielsbeke 2014 maar daarna geen rol meer speelde.

Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) Vanmarcke zette een stap vooruit in Zwitserland. Hij staat opnieuw ‘tussen de mensen’. Nadat maag- en darmproblemen hem langer dan verwacht van de fiets hielden, heeft hij naar eigen zeggen niet specifiek naar het BK toegewerkt. Voor de tijdrit gisteren kende hij het parcours in Antwerpen niet eens: “Er liggen kasseien, neen? En liggen die een beetje goed of slecht? Ik heb van BK geen specifiek doel gemaakt, zeker niet. Bovendien heb ik alleen Van Asbroeck als ploegmaat.”

Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) In goede conditie en vol vertrouwen na zijn zege in de Heistse Pijl twee weken geleden. “Het BK is een doel, ik zit er al een tijdje mee in mijn hoofd”, zegt de ex-winnaar van de Gentse Zesdaagse. “Ik vind er ook een parcours op mijn maat. Ik ga de spurt niet afwachten, want het wordt een vluchterskoers. We hebben een sterke ploeg, ik ben zeker een kanshebber. Ik heb mijn plaats op de weg echt gevonden. De piste is verleden tijd. Ik concentreer me de komende jaren echt op de weg, ook al is de ploegkoers weer olympisch.”

Jens Keukeleire (Orica-Scott) De Bruggeling is een geval apart. Net als Laurens De Vreese (Astana) en Serge Pauwels (Dimension Data) komt hij als enkeling aan de start in Antwerpen. Dat hoeft niet meteen een nadeel te zijn, dat bewees Stijn Devolder in het verleden. Na dik tweehonderd kilometer is Keukeleire zelfs voor Greg Van Avermaet een kwade klant in de sprint, zie Gent-Wevelgem van dit jaar. Keukeleire toonde in de Baloise Belgium Tour dat hij ­picobello is. Zowel voor het BK als de Tour. “Een titel sla ik niet af, maar zo ver zijn we nog niet”, stelde de Bruggeling.

Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) De Berlarenaar houdt zich bewust low profile, maar kan niet verstoppen dat hij opnieuw op dezelfde conditie van het voorjaar drijft. Met Bakelants heeft hij weliswaar slechts één ploegmaat, maar anderzijds heeft hij een neus voor de juiste vlucht. “Met telkens die kasseistrook en toch wel voldoende kilometers denk ik dat het géén massaspurt wordt. Volgens mij steken Van Avermaet, Gilbert, Keukeleire en Stuyven er net wat boven uit, maar een kampioenschap is nu eenmaal een heel bizarre wedstrijd waar je van in het begin attent moet zijn.”

Greg Van Avermaet (BMC) Van Avermaet is onvoldaan na een zeer anonieme ronde van Zwitserland. Hij had vooraf aangegeven dat het geen doel op zich was, maar met een vijftiende plaats in Bern als beste resultaat oogt de balans toch erg mager. “Het is geen ­superronde geweest”, zegt Van Avermaet. “Het is zoals de Dauphiné vorig jaar, toen haalde ik ook geen resultaten. Om een of andere reden ligt de Tour mij gewoon beter.” Toch zal de olympische kampioen zondag als één van de topfavorieten vertrekken. Van Avermaet gaf al aan dat hij wil inzetten op een sprint. “Ik ben toch bij de beste tien renners van België op dat parcours. Neen, ik ga niet aanvallen. Ik durf sprinten.”

Philippe Gilbert (Quick Step Floors) Ritwinst in Cham en ook indrukwekkend in de rit naar Schaffhausen afgelopen zaterdag. Gilbert trok het peloton op een lint, de perfecte voorbereiding voor sprinter Matteo Trentin die evenwel niet verder raakte dan plaats drie. In deze vorm is tweevoudig Belgisch kampioen Gilbert komende zondag altijd één van de favorieten om zichzelf op te volgen, al wilde hij daar zelf werkelijk niks over kwijt. “Het BK? We zullen zien. Iedereen zegt dat het vlak is. 2006? Ja, toen was ik tweede in Antwerpen. Maar ja, toen regende het. Nu zal de zon schijnen. Dus je kan er niet veel over zeggen. Maar mijn vorm is goed. Geen stress.”

