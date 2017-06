Messi kan celstraf inwisselen voor monsterboete (die hij na een halve week kan betalen)

BRUSSEL - Lionel Messi kan zijn celstraf van 21 maanden inwisselen voor een boete van 255.000 euro. De openbaar aanklager van Barcelona staat niet negatief tegenover een dergelijke schikking met de voor belastingfraude veroordeelde Argentijnse stervoetballer.

De sterspeler van FC Barcelona werd in juli door een Spaanse rechter schuldig bevonden aan belastingfraude. De dribbelkoning zou met hulp van zijn vader de fiscus tussen 2007 en 2009 voor een bedrag van 4,1 miljoen euro hebben benadeeld door inkomsten uit portretrechten te verzwijgen. Ook in hoger beroep bij de Hoge Raad bleef zijn veroordeling staan op 21 maanden cel en een boete van 2 miljoen euro.

Omdat de celstraf van Messi lager is dan twee jaar en hij voor het eerst is veroordeeld, hoeft hij niet daadwerkelijk de cel in. Maar de straf blijft wel als voorwaardelijk staan. Bij een volgende vergrijp kan de voetballer dus zomaar alsnog de cel indraaien.

De openbaar aanklager zei vrijdag echter bereid te zijn de celstraf helemaal kwijt te schelden als Messi de maximale schikkingsboete betaalt, te weten 21 maanden lang dagelijks 400 euro, totaal 255.000 euro. De rechter moet nog een oordeel vellen over dit voorstel. Geen probleem voor Lionel Messi, die bij Barcelona 400.000 euro per week verdient.