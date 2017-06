Wordt Gérard Linard de eerste Franstalige bondsvoorzitter in 50 jaar? “Ik ben 74 en progressief”

“Laten we het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Bestaat die uitdrukking ook in het Nederlands? Echt waar?” Gérard Linard is nog geen voorzitter van de voetbalbond maar dat hij tegenstander Gilbert Timmermans van de KBVB-troon kan houden, is wel de verwachting. En dat door de eerste Franstalige voorzitter in een halve eeuw. “Dat ik geen Nederlands spreek, is voor mij geen probleem...”