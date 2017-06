Dubbeldekbus met toeristen ramt onderkant van brug: vier gewonden

In de Franse hoofdstad heeft een dubbeldekbus met toeristen aan boord vrijdagmiddag de onderkant van een brug geramd. Er vielen zeker vier gewonden. Eentje is er erg aan toe. In totaal zaten ongeveer twintig toeristen op de bus.

De toeristenbus raakte de onderkant van de brug Alexandre III in het centrum van Parijs. Vier passagiers die vooraan op de bovenste verdieping zaten, raakten gewond aan het hoofd en de hals, zo zegt de Franse nieuwszender bfmtv.com. In totaal zaten zo’n twintig toeristen op de bus.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Volgens de Parijse brandweer vielen er ook verschillende lichtgewonden.

Uit het eerste onderzoek van de Franse politie blijkt dat de chauffeur van de maatschappij Cars Rouge, die toeristische uitstappen organiseert, de tunnel was ingereden terwijl dat verboden is voor voertuigen die hoger zijn dan 2,70 meter. Dat is ook duidelijk aangegeven aan de ingang van de tunnel. Waarom hij dat verbod negeerde, zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen.

Het is nog niet duidelijk of er landgenoten op de bus zaten.